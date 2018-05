Zagreb Beer Fest najavljuje opasno dobar pub quiz na otvorenom, vodit će ga legendarni Tarik Filipović

Nakon prošlogodišnjeg probijanja leda na Trgu Francuske republike, Zagreb Beer Fest je za svoje drugo izdanje najavio izvrstan popratni program. Tijekom četiri dana trajanja (17.-20.5.) održavat će se beer pong natjecanje za sve posjetitelje starije od 18 godina u Iskon kupoli, no nama je za oko najviše zapela svježa najava velikog SMART pub quiza na otvorenom u subotu (19.5.) i nedjelju (20.5.).

S obzirom na to da popularnost kviz formata u Hrvatskoj već godinama ne jenjava, čini se da ćemo na Zagreb Beer Festu svjedočiti ostvarenju najvećeg sna baš svakog kvizaša. Organizator je u suradnji s Iskonom i Tvornicom kvizova u goste pozvao legendu hrvatske kviz scene, Tarika Filipovića, koji će u subotu voditi filmsko-glazbeni, a u nedjelju kviz opće kulture.

Svi kvizaši (kao i oni koji to tek žele postati) će tako uz Tarika na ZBF-u dobiti zabavan uvid u vlastito znanje, bez imalo straha od „javnog sramoćenja“ te uz najbolji mogući joker – svoj raspoloženi tim veličine do 4 osobe, koji po želji može sudjelovati u oba najavljena SMART pub quiza. Dosta je zanimljiva i činjenica da će pitanja za filmsko-glazbeni i kviz opće kulture sastaviti tim ljudi koji priprema pitanja i za televizijski kviz „Potjera“.

Timovi, smješteni na osigurane dekice na travnjaku Trga Francuske republike, će u pozitivnom natjecanju u znanju uz pivo i besplatne kokice svakog dana osvojiti nagrade za prva tri mjesta (i ono predzadnje!): besplatne pretplate na Iskon SMART pakete, ulaznice za koncert grupe The National na Šalati, Superuho festival u Primoštenu te Fibra festival u Splitu, kupone za hranu i piće na Zagreb Beer festu itd.

Prijave timova za oba dana kviza su već krenule i mogu se obaviti putem linka http://bit.ly/SMARTpubquiz. Timovi do 4 osobe moći će se prijaviti i na licu mjesta, svaki dan održavanja do početka kviza u 14:45h. Prijave su besplatne, baš kao i ulazak na cijeli Zagreb Beer Festival.

Detalji najzanimljivijeg ovogodišnjeg SMART pub quiza će se objavljivati na službenom Facebook eventu , na kojem ćete pronaći sve dodatne informacije do dana održavanja. Svakako zapratite.

Zagreb Beer Fest će se održati od 17. do 20. svibnja na Trgu Francuske Republike/Parku dr. Franje Tuđmana u centru Zagreba. Festival ove godine traje dan duže, a na Zagreb Beer Festu nastupaju Pips, Chips & Videoclips, Let 3, Fischer-Z, Partibrejkers, Bojana Vunturišević, Kandžija & Gole žene, Irena Žilić, Nipplepeople, Porto Morto, Drvored, Vojko V, Markiz, Ischariotzky, The Miceks, Mnogi Drugi, Slow Motion Suicide i Peglica & Komandos.