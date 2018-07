WOW LJETO 2018. u Kaptol Boutique Cinema

I ove godine plovimo na valovima dobrih filmova u najšarmantnijem kinu u Hrvatskoj uz ljetne pogodnosti

Iako je ljeto godišnje doba kad nas mnogo toga asocira na more i provod na obali, sve više ljudi posjećuje glavni grad ii mu se rado vraća zbog niza atraktivnih sadržaja i programa kojima se ove godine još jednom pridružuje i Kaptol Boutique Cinema svojim WOW LJETOM! Bili vi na godišnjem u Zagrebu ili se vratili s mora, svakako preporučujemo da posjetite Kaptol Boutique Cinema i uvjerite se da ljeto može biti puno zabavnije uz dobre filmove, zanimljiv glazbeni program i cool osvježenje u WOW baru. Tijekom ljeta ne propustite uživati uz filmove – ‘Tully’, ‘Voleći Pabla’, ‘All inclusive’, ‘Ti loviš!’, ‘Ant-Man i Wasp’, ‘Sicario 2: Rat bez pravila’, ‘Danas sam ok’, ‘Nemoguća misija: Raspad sistema’, ‘Hotel Artemis’, ‘Podivljalo more’, ’10×10′, ‘Moj pas Patrick’, ‘Hotel Transilvanija 3: Praznici počinju’, ‘Mama mia: Here we go again’, ‘Bijeli očnjak’, ‘Pravednik 2’, dok je za ženski dio publike kino pripremilo i ljetni Très chic, u četvrtak, 9. kolovoza, s američkom komedijom ‘Špijun koji me napucao’, u kojem glavne uloge imaju Mila Kunis, Sam Heughan i Kate McKinnon. Osim toga, tijekom cijelog ljeta očekuje vas i niz ovogodišnjih filmova koji su nagrađeni Oscarom! Nova pogodnost od 5. srpnja je atraktivna cijena kino ulaznica za filmove koje kino prikazuje nakon 22 sata. Nakon uspješne sezone opera i baleta 2017/2018, Kaptol Boutique Cinema najavljuje i novu sezonu Royal Opera Housea. Za sve koji do 02. rujna kupe ulaznicu za Spektakl iz sezone 2018/2019, kino vas isti dan časti kavicom u WOW baru. A posebna pogodnost u baru ovoga ljeta je i doručak u kinu te sjajna ponuda koktela po atraktivnim cijenama. Uz piće u baru će vam vjerojatno odgovarati i odlična glazba; ne propustite nastupe Orjena Ridanovića i Jasne Bilušić te afterparty Crossover festivala koji će i ove godine privući tisuće ljudi u Park Ribnjak.

13. srpnja, petak od 21 sat nastupa ORJEN RIDANOVIĆ

Jedan od sljedbenika izuzetnih Djanga Reinhardta i Stephana Grappellija, utemeljitelja gipsy jazza i njihova poznatog Hot Cluba. Vrhunski muzičar koji je već nastupao u Kaptol Boutique Cinema. Orjen Riđanović i Milivoj Majdak dobro su znani pripadnici hrvatske jazz/gypsy jazz scene, kao članovi Oridano Gypsy Jazz Band-a, ali i u formi gitarskog dua. Ne propustite ovo jedinstveno putovanje kroz vrijeme i uživajte u atmosferi koju stvara ovaj virtuozni gypsy jazz gitarski duo.

20. srpnja, petak od 21 sat nastupaju JASNA BILUŠIĆ I NEW DEAL

Jasna Bilušić i jazz sastav ”New Deal” djeluje od 2009., kada je jezgru sastava koju i danas čine Jasna Bilušić i Saša Borovec, hrvatska jazz legenda Boško Petrović nazvao ”New Deal”. Djelujući kontinuirano na domaćoj i regionalnoj jazz sceni, diferencirali su se svojim sofisticiranim zvukom kojim objedinjuju žanrovski različite predloške; od jazz standarda, preko pop i rock klasika pa sve do tradicionalnih melodija. U Kaptol Boutique Cinema će nastupiti u bazičnoj postavi Jasna Bilušić-vokal, Marko Bertić-gitara i Saša Borovec-kontrabas.

27. & 28. srpnja, petak i subota – CROSSOVER AFTERPARTY

Zabavite se u WOW baru kina od 23 sata do 03 sata uz glazbu koju programski bira Crossover Festival.

Tako je lako provesti ljeto u Zagrebu i u Kaptol Boutiqe Cinema

Više informacija provjerite na: http://bit.ly/wowljeto2018