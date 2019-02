USB i čitač kartica kompaktnog dizajna

Nikad lakši prijenos podataka i oslobađanje memorije

Velika većina ljudi uvijek sa sobom nosi USB jer je on postao gotovo svakodnevna potreba. Međutim, to ne rješava probleme na koje nailazimo u nepredviđenim situacijama. Na primjer, koliko puta ste bili u situaciji da ste snimili fenomenalnu fotografiju koju ste poželjeli odmah podijeliti na nekoj od društvenih mreža? A onda se sjetite da je fotografija snimljena vašim fotoaparatom, a vi niste sa sobom ponijeli kabel kojim ćete spojiti fotoaparat i mobitel i izvršiti prijenos. To što uz sebe imate USB ne rješava vaš problem. Međutim, ako uz sebe imate suvremeni višenamjenski USB koji je ujedno i čitač kartica, vaša fotografija će u samo nekoliko minuta dospjeti na društvenu mrežu po vašem izboru.

Za računala, tablete i mobitele s OTG funkcijom

RoboUsb je višenamjenski USB zahvaljujući tome što ujedno služi i kao čitač kartica. Pomoću njega brzo možete osloboditi memoriju svog mobitela. Dodatna memorija uvijek dobro dođe, a ovaj USB vam to omogućava bilo kad i bilo gdje. Ima 2 ulaza, tako da je pogodan za računala, tablete i mobitele s OTG funkcijom. Samo spojite sučelje RoboUsb-a s USB ulazom računala, tableta ili mobitela i obavite prijenos podataka.

Ovaj USB je odličan i iznimno koristan za poslovne ljude koji su stalno u pokretu i koji brzo napune memoriju svog mobitela. Sada se ne trebate brinuti, jer ćete u svakom trenutku moći stvoriti dodatni prostor za pohranu podataka. Također je praktičan za ljude koji imaju mobitele s malom memorijom. Nema potrebe da se izlažete troškovima i razmišljate o kupovini novog mobitela ako vas stari dobro služi. Nedostatak memorije ćete riješiti na vrlo povoljan način koji vam uopće neće oštetiti budžet.

Dodatna memorija velikog kapaciteta

Ovaj praktični mini uređaj podržava SD kartice do 64 GB, što je i više nego dovoljno memorije. Jedino što trebate napraviti prije uporabe čitača kartica je umetnuti SD memorijsku ili MicroSD karticu u prostor namijenjen za nju. RoboUsb koristite kao što inače koristite USB, povezivanjem s računalom, tabletom ili mobitelom.

Zbog užurbanog načina života potreba za ovakvim višenamjenskim uređajima raste. Ljudi žele kompaktne gadgete koji im ne zauzimaju puno prostora i koji će ih spasiti u situacijama kada im ponestane prostora za pohranu. Poslovi i svakodnevne aktivnosti su takvi da zahtijevaju stalnu uporabu računala i mobitela, pa ne bi trebalo čuditi što se tehnologija razvija u smjeru koji će nam olakšati svakodnevicu. Prisjetimo se disketa i memorije koja se mjerila u megabajtima, a sada nam se pruža prilika da u džepu imamo mini uređaj od nekoliko centimetara na koji u samo par trenutaka možemo pohraniti 64 GB podataka.

Brzo i lako oslobađanje memorije

Zahvaljujući svojim karakteristikama, točnije brzini čitanja i pisanja, RoboUsb spada u vrlo tražene tehničke uređaje. Njegove dimenzije, funkcionalnost i jednostavnost korištenja doveli su ga na listu najtraženijih proizvoda posljednjih nekoliko mjeseci.

Preuzmete neki film s interneta, napravite svoju play listu, ne prebacite slike i videomaterijal s mobitela na računalo i eto popunjene memorije! Dogodi vam se situacija da ste na nekom događaju ili putovanju i poželite nešto ovjekovječiti, a nemate više memorije ni za jednu sliku. Tu vam u pomoć uskače RoboUsb koji će za samo par trenutaka osloboditi memoriju vašeg mobitela i omogućiti vam da fotografirate i snimate do mile volje.

Ne samo da ćete moći izvršiti prijenos fotografija i videomaterijala – moći ćete prenijeti apsolutno sve što imate pohranjeno u memoriji vašeg mobitela.

Specijalno iznenađenje za sve ljubitelje praktičnih gadgeta

Zbog toga što je jedan ovakav višestruko koristan uređaj postao svakodnevna potreba, odlučili smo stupiti u kontakt s njegovim distributerom. Uspjeli smo osigurati popust za naše vjerne čitatelje zahvaljujući kojem RoboUsb možete dobiti po 50% nižoj cijeni! Uvjeta nema, osim da naručite putem linka na dnu članka.

Kupovinom RoboUsb-a dobivate još nešto što zasigurno niste očekivali. U pitanju je 44-dnevna garancija na povrat novca.

VAŽNO: Zbog toga što ovaj uređaj istovremeno nudi funkcije USB-a i čitača kartica, ne čudi podatak da potražnja za njim prebrzo raste. Zalihe su na isteku, pa vam savjetujemo da požurite i iskoristite ovu jedinstvenu priliku koja vam omogućava nevjerojatan popust. Postanite vlasnik jednog RoboUsb-a prije nego što se zalihe istope. Ako sada propustite priliku, svoj RoboUsb ćete morati platiti po punoj cijeni.

Kliknite i naručite RoboUsb – USB i čitač kartica praktičnog dizajna za najbrže i najlakše oslobađanje memorije ikad!