Upoznajte jedinu četkicu za zube koju ćete trebati u životu

Ne kaže se uzalud kako je lijep osmijeh najljepši ukras lica. Zdravi i bijeli zubi pokazatelj su odnosa prema dentalnom zdravlju. Ne čudi stoga što se sve više i više pažnje poklanja pravilnom odabiru sredstava za dentalnu higijenu pa se tako vjerno kupuje omiljena pasta za zube, a sve veće rasprave vode oko najboljeg odabira četkice za zube. Ako ste se ikada pitali klasična četkica za zube ili električna četkica za zube, odgovor na dvojbu koja muči mnoge kada je riječ o higijeni zuba i usne šupljine nalazi se u jednoj posebnoj četkici branda Philips.

Philips Sonicare DiamondClean najnapredniji je model sonične četkice za zube, koju stomatolozi diljem svijeta, a odnedavno i u Hrvatskoj, preporučuju kao najbolje rješenje za svakodnevnu njegu zuba i desni. Sonična tehnologija, koja predstavlja pravu revoluciju u oralnoj higijeni, prilikom čišćenja zubi omogućuje stvaranje mikromjehurića ispunjenih vodom, zubnom pastom i slinom koji ulaze duboko u međuzubni prostor i omogućuju temeljito čišćenje, za razliku od obične četkice koja taj prostor jednostavno ne može dosegnuti, bez obzira na to koliko temeljito četkali zube. Philips Sonicare DiamondClean dostiže čak 62 000 pokreta u minuti i samim time korisnicima pruža jedan poseban osjećaj – kao da ste prvi put uistinu oprali zube. S čak pet načina rada osigurava za 2 nijanse bjelje zube već nakon tjedan dana korištenja te poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna. Program clean tako u trajanju od 2 minute temeljito čisti zube, program white pak izbjeljuje zube u 2,5 minute, polish polira površinu zubi, gum care program rješava probleme s desnima, a sensitive posebnim radom pazi na osjetljive zube. Istraživanja su ukazala na jednu od čestih pogrešaka koje ljudi čine pri pranju zuba – ne peru ih dovoljno dugo. Preporuka je stomatologa da se zubi četkaju barem dvije minute, no brojni su oni koji to vrijeme skraćuju pa je ugrađeni mjerač vremena u Philips Sonicare četkici za zube uskače u pomoć, pomažući tako u praćenju vremena optimalnog za pranje zuba.

Najpametnija četkica za zube osim mjerača vremena, odgovara i na one stilske zahtjeve današnjih koristnika. U čak pet boja, Philips Care DiamondClean postat će omiljeni modno-zdravstveni dodatak svakog trendsetera, a one vjerne praktičnosti i fleksibilnosti oduševit će staklena čaša za punjenje u koju se jednostavno stavi četkica i putna torbica za punjenje. Uz jedno potpuno punjenje može se uživati u dva tjedna nesmetane uporabe četkice,a DiamondClean prikladan je za osobe koje imaju ortodontske aparatiće, krunice, plombe i navlake.

Zdravi zubi preduvjet su zdravlja cijeloga organizma. Kvalitetna higijena usne šupljine neće samo smanjiti učestalost odlazaka stomatologu, već će spriječiti nastanak raznih zdravstvenih problema. Samo zdrava usna šupljina omogućuje prehranu, govor i socijalni kontakt bez ikakvih teškoća. I baš se zato uvijek isplati uložiti u brigu o zubima.