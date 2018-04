U Zagrebu uskoro piknik za sva čula – Staropramen unplugged experience piknik

Dva vikenda koji će Zagrepčane i njihove goste prebaciti iz online u offline svijet

Piknik, oblik zabave koji se još od početka 20. stoljeća veže uz uživanje u odabranoj vrsti hrane i pomno biranom piću na otvorenom prostoru, jedna je od onih riječi koja odmah ‘na prvu’ zvuči kao dobra ideja, što ne čudi s obzirom da asocira na potpuno opuštanje, prepuštanje i uživanje u dobrom društvu. Hrana, piće, glazba i priroda kao neizostavne komponente svakog piknika koji nam je ostao u dobrom sjećanju, garantiraju bijeg od svakodnevice te uživanje u savršeno izbalansiranim stvarima.

Priliku za takvim specifičnim iskustvom uskoro će imati Zagrepčani i njihovi gosti, koji su spremni diskonektirati se od užurbanog svijeta, informacija i gadgeta te zamjenu potražiti na Staropramen unplugged experience pikniku. Čak dva takva, prvi od 11. do 13. svibnja te drugi od 25. do 27. svibnja, održat će se u Likovnoj akademiji te Rokovom perivoju, predstavljaju savršena mjesta s kojih će posjetitelji nesumnjivo ponijeti osjećaj ugode i lijepu uspomenu. Budući da od 1869. okuplja ljude, jasno je da priča o Staropramenu nikada nije bila samo priča o pivu. Dobro je poznata autentična atmosfera koja reflektira duh Staropramena kroz druženja, uživanja u prirodi i hrani sljubljenoj s pivom te glazbi kao neizostavnim elementima.

Pravi začin Staropramen piniku bit će akustični glazbeni program pa će tako će posjetitelji Likovne akademije 11. svibnja uživati uz live svirku Nikola Marjanović trija, 12. svibnja uz Damira Kedžu, dok je zadnji dan prvog vikenda rezerviran za Niku Turković i Matiju Cveka. Sjajna atmosfera nastavit će se u Rokovom perivoju, gdje će se za dobru energiju 25. svibnja pobrinuti Ljetno kino, 26. svibnja Saša Lozar, a čast da zatvore zadnji dan zadnjeg vikenda pripala je Neli i Matiji Cveku.

Stoga, ako je istinita najaktualnija izreka današnjice offline is the new luxury, luksuz nikada nije bio dostupniji. Vrijeme je da se ljudi okrenu ljudima, prijatelji prijateljima, ali i onima koje će tek upoznati – uz Staropramen.