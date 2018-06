Très Chic i CineLady – najbolje filmske večeri za žene u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

Dopustite CineStar kinima da vas razmaze uz spin-off popularne trilogije ‘Oceanovih 11’ koji ne smijete propustiti

Opustiti se nakon posla ili obaveza, uz odličan film i prijateljice, mame, sestre ili kolegice. Večer kojemu se svaka žena veseli. U srijedu, 13. lipnja upravo vas takvi trenuci očekuju u CineStar kinima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci uz pretpremijeru akcijske komedije ‘Oceanovih 8′ u kojoj glavne uloge imaju upravo moćne žene. Sjajno da je možete izabrati kina prema lokaciji koja vam je bliža ili prema konceptu koji vam više odgovara, a svaki nudi film, dobru atmosferu i poklone.

Sandra Bullock glumi Debbie Ocean, otuđenu sestru Clooneyevog lika Dannyja Oceana iz kultnog filma Oceanovih 11, koja će pokušati provesti gotovo nemoguću pljačku u New Yorku, na zvjezdanom godišnjem balu Met Gala. Njezin prvi zadatak je okupiti savršenu ekipu profesionalnih lopova: Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine Ball, Tammy, Amita i Constance. Plan već ima, samo ga treba provesti. Jaka glumačka postava uključuje i glazbenu zvijezdu Rihannu koja glumi uz bok Cate Blanchett, Sandre Bullock, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafine, Helene Bonham Carter i Sarah Paulson.

Sjajan film u distribuciji Blitza i niz iznenađenja koja vam omogućuju CineLady i Très Chic planirajte već sada jer je srijeda 13. lipnja sve bliže. Kupnja ulaznica moguća je na blagajnama kina, te online na: http://bit.ly/CineLadyOceanovih8 i http://bit.ly/TresChicSpecijal

CineLady je filmska večer za žene s dugogodišnjom tradicijom i posebnim poklonima tako da vas ovog puta očekuju partneri Nivea, Story, Jana, Franck i Somersby. CineLady se održava u CineStar kinima Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Très Chic večeri održavaju se samo u Kaptol Boutique Cinema i u CineStaru 4DX Mall of Split jer su to kina s najljepšim barovima u Hrvatskoj gdje posjetiteljice mogu uživati u koktelu Très Chic i u zanimljivom programu prije ili poslije filma također uz poklone partnera. U Splitu će vas nakon premijere ‘Oceanovih 8’ zabavljati i bend Little Sister, a bit će i finih zalogaja tako da ne trebate žuriti kući. Partneri Très Chica u Zagrebu su Stella Artois, PBS centar sportske izvrsnosti, Nutrimax, Kraš, Bliss i Mikeda prisutni u boutique dvoranama dok će neke posjetiteljice dobiti posebno poklon iznenađenje. U Splitu večer podržavaju Stella Artois i Juicy, a svaka će posjetiteljica dobiti Juicy poklon i odličan filmski naslov na DVD-u.

Oba programa imaju ograničen kapacitet ulaznica stoga se na vrijeme pripremite i planirajte svoj provod kao i sve drugo, neka vaše slobodno vrijeme bude pri vrhu „to do“ liste, a nikako ne na njezinom kraju. Ugođaj s filmske večeri posvećene ženama u CineStar kinima možete podijeliti i na Instagramu uz #dopustitedavasrazmazimo.