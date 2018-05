Trebate preporuku za dobar film?

CineStar TV Premiere kanali u svibnju ispunjavaju želje i omogućuju da vikende provedete uz premijerne filmske uspješnice. Dirljive drame pripremit će vas za potpuni užitak i emocije, otkrit ćete pustolovine i proživjeti uzbudljive avanture, a napete akcije držat će vas budnima do kasno u noć

Vrhunska glumačka postava upotpunit će premium doživljaj gledanja filmova. Tako će se u svibnju na malim ekranima naći samo najbolji od najboljih iz svijeta Hollywooda. Prelijepa Scarlett Johansson dobit će posebne moći, Tom Hanks će pokušati ostvariti svoj cilj, dok će Sam Worthington i Octavia Spencer dotaknuti i najhladniju dušu i pokazati što je najdragocjenije u životu. Omar Sy će odjednom postati otac, a neće nedostajati ni najdraže teme poput one o kućnim ljubimcima.

Trebate još razloga za provesti svibanj ispred malih ekrana? CineStar TV Premiere kanali ih imaju i više nego dovoljno, a ukoliko i dalje niste sigurni, vjerujemo da će vas ovih pet razloga razuvjeriti:

Razlog #1 Ghost in the Shell (Duh u oklopu) 05.05. 20:00

Mislite li da je ukradeni život zamjenjiv? Što ako je cijeli život zapravo laž? Fantastična Scarlett Johansson je kiborg, zarobljena u mehaničkom tijelu i vodi elitnu postrojbu zaduženu za najopasnije kriminalce. Hoće li uspjeti u svojoj misiji? Saznajte na: https://goo.gl/3S9iaW

Razlog #2 Hologram for the King (Hologram za kralja) 06.05. 20:00

Što biste učinili da imate još samo jednu priliku da spasite svoju karijeru? Tom Hanks spreman je učiniti sve za svoju kćer, pa čak i nezamislive poslovne poduhvate. No, razlike između modernog i tradicionalnog svijeta učine da ostvarenje čudnovatog cilja ne ide po planu. Više o tom planu pročitajte na: https://goo.gl/cUsd2p

Razlog #3 Power Rangers 12.05. 20:00

Nakon uzbudljive napete borbe nad tehnologijom vrijeme je da moć pokaže svoje čari! Radnja filma prati pet običnih tinejdžera sa svojim osobnim problemima, ali jedan trenutak promijenit će sve! Zašto sasvim obični tinejdžeri moraju postati drugačiji i spasiti ostatak svijeta? Ukoliko se nađete u takvoj situaciji, upute su na linku: https://goo.gl/6q6Lyw

Razlog #4 Shack (Koliba) 19.05.2018 20:00

Ukoliko do sada niste vjerovali u čuda, ova dirljiva drama uvjerit će vas da čuda ipak postoje. Što će se dogoditi ožalošćenom ocu nakon četiri godine na mjestu za koje ga vežu gorka sjećanja? Sam Worthington i Octavia Spencer pokazat će da nakon najvećeg gubitka i praznine koju osjećate, niste sami kao što mislite. Spremni ste za inspirativnu priču koja će otkriti sve emocije? Pronađite odgovore na vječna pitanja u adaptaciji svjetskog bestsellera William P. Younga: Koliba.

Razlog #5 Dogs Purpose (Smisao života jednog psa) 26.05. 20:00

Vjerojatno ste se više puta zapitali što vaš kućni ljubimac misli dok vas zamišljeno gleda u oči. Kroz ovaj film možda shvatite što je to u njegovoj glavi, kako životinje razmišljaju i kako one shvaćaju naše postupke prema njima. Oni koje volimo za nas su tu cijeli život, a vi zagrlite svog kućnog ljubimca i uz Dennisa Quaida pogledajte na život iz druge perspektive. Bailey nestrpljivo čeka na kliknete na link: https://goo.gl/FVrbZm

Provedite sunčani svibanj uz CineStar TV Premiere kanale i zanimljive priče. Tijekom cijelog mjeseca svakog vikenda očekuju vas premijerni filmovi koji su igrali u kinima, a prikazuju se na premijernim kanalima sa odmakom od svega 12 do 16 mjeseci od početka prikazivanja u kinima! Osim navedenih uspješnica, premijerno će se emitirati i brojni drugi naslovi poput Penny Pincher (Škrtica), A Family Man (Obiteljski čovjek), Two Is a Family (Odjednom tata).

Budite uz već poznatu lokaciju vrhunskih hitova i ne propustite filmske vikende premijernih filmova jer CineStar TV Premiere filmski kanali gledateljima omogućuju praćenje omiljenih filmskih i serijskih sadržaja 24 sata dnevno s hrvatskim titlovima i to bez reklama.

Raspored emitiranja filmova i programa cijele CineStar TV Channels grupacije televizijskih kanala možete vidjeti na https://cinestartvchannels.hr/raspored/