TKO TREBA MUŠKARCA ZA VALENTINOVO? PROSLAVITE GA S NAJDRAŽIM ŽENAMA UZ CINELADY SPECIJAL ZA VALENTINOVO

Filmska CineLady večer u CineStaru – prvi put uz čak dva filma i mnoštvo poklona

S prvim danima veljače parovi polako kreću planirati kako provesti Dan zaljubljenih. Neki se odluče za romantičnu večeru, neki taj dan provedu u toplini svog doma, neki otputuju, a neki se odluče na izlazak u kino. Nova CineLady projekcija ove godine ‘pada’ baš na Valentinovo, a budući je ovako prigodan datum CineStar je za svoje vjerne CineLady posjetiteljice organizirao Valentinovo specijal – prvi CineLady uz dva filma: ‘Zelena knjiga: Vodič za život’ te francuska komedija ‘Sve je to zbog ljubavi’.

Pozovite mamu, sestru, baku ili prijateljice na ženski izlazak i zajedno s kinima s pet zvjezdica nazdravite za ljubav. Film ‘Zelena knjiga: Vodič za život’ jedan je od hvaljenijih filmova godine, jedan od Oscar favorita s 5 nominacija, od toga za glavni film, najboljeg glavnog glumca i najboljeg sporednog glumca, a uz to dobitnik je triju Zlatnih globusa. Francuska komedija ‘Sve je to zbog ljubavi’ s Audrey Tautou nasmijat će vas do suza i bit će ju užitak za gledati.

Samo u CineStaru Novi Zagreb (Avenue Mall) u četvrtak, 14.02., priprema se party povodom valentinovske CineLady projekcije, a kinoulaznice se već od danas mogu kupiti. Prije filma s počekom u 19:00 sati, DJ će zagrijati sve posjetiteljice veselim glazbenim ritmovima uz piće dobrodošlice.

Popularna CineLady večer ima ograničen kapacitet i održava se u CineStar Novi Zagreb (Avenue Mall), CineStar 4DX Mall of Split te u CineStar kinima u Rijeci i Osijeku, a svaku posjetiteljicu očekuje piće dobrodošlice i pokloni sponzora – Nivea, Somersby, Mentos, Nestle, McDonald’s te magazin Story.

Stoga je preporuka svim parovima, kao i damama, da ovog puta kupe ulaznice na vrijeme kako bi zasluženo uživali u ovoj večeri, samo u CineStar kinima. CineLady ulaznicu za filmove: ‘Zelena knjiga: Vodič za život’ te francuska komedija ‘Sve je to zbog ljubavi’ možete kupiti na blagajnama kina, putem iCineStar aplikacije ili online na: https://www.blitz-cinestar.hr/cinelady-u-cinestaru