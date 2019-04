Nemaju plašt, ne lete, ne spašavaju svijet i nisu superjunaci. Međutim, imaju peraje, plivaju i jesu super hrana bez konzervansa – Eva sardine ulovljene u Jadranskom moru.

– Sve za ljubav što treba je riba, sol i ulje – reći će svačije nepce nakon što okusi Eva sardine. U konzervi dobroga ribara Šime, osim sardina, stisnuli su se i Omega-3 masne kiseline, kalcij, proteini i vitamin D. Zvuči kao savršen sastav zdravoga i uravnoteženoga obroka koji nam svima u užurbanim životima nedostaje, zar ne?

Super hrana koja pliva u Jadranu

Naše čisto, plavo more prirodno je stanište sardina. Važna je to namirnica svim onima koji svoj jelovnik vole i žele nazivati zdravim. Naime, svaka sardina koja svoj životni vijek proživi u Jadranu, i to u onom dijelu mora gdje je temperatura 9 °C, a salinitet 38,3 ‰, puna je kao brod hranjivim tvarima koje naš organizam podižu na super razinu. Ta, zato i jesu super hrana!

Redovitom konzumacijom, Eva sardine nam mogu smanjiti rizik od bolesti krvožilnoga sustava, pomažu našem mozgu da budemo koncentriraniji, a zbog njih su naše kosti zdrave i jake. Iako male, itekako su snažne, posebice kada je riječ o izgradnji naših mišića, a njihovim unosom u svoj organizam donosimo i vitamin sunca koji pridonosi boljem raspoloženju.

Najbolja stvar od svega je što Eva sardine iz srca Jadranskoga mora odlaze ravno u tvornicu gdje se brižljivo slažu u konzerve. U konzervama Eva sardina nema mjesta umjetnim konzervansima jer riba, sol i ulje recept su ribara Šime koji je dobitna kombinacija.

Sardine za namaz ili pizzu? Može oboje!

Eva sardine toliko su odlične da u njima uživaju i nestrpljivci koji najviše vole jesti ravno iz konzerve, ali i gurmani koji će dati mašti na volju pa pripremiti razne pite, pizze, pogače, tart, salate, quicheve, polpete… Od njih se može napraviti i slastan namaz savršen za početak dana ili međuobrok. Recepata je more, a za dodatnu inspiraciju posjeti Eva web stranicu. Tko zna, najhrabriji se možda nadahnu i za desert…