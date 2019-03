Stigli su novi modeli tenisica koje ćete obožavati ovo proljeće

Dolaskom toplijeg vremena približava se vrijeme ‘razotkrivanja’ te se brojni rekreativci sele iz dvorana i vježbaju na otvorenom

Kad je riječ o treniranju pod vedrim nebom, trčanje je posljednjih godina pravi hit. Bilo da krećete trčati sami ili u grupi, ono na što treba potrošiti malo energije i vremena je kupiti odgovarajuće tenisice za trčanje.

This slideshow requires JavaScript.

Iako je trčanje jeftin sport, u tenisice vrijedi uložiti kako biste nesmetano mogli trenirati. Intersport, vodeći maloprodajni lanac sportske opreme, odjeće i obuće predstavio je proljetnu kolekciju za već „navučene“ trkače i one koji će to tek postati. Sve za trčanje od glave do pete dostupno je u Intersportovim prodavaonicama ili putem sportske web stranice.

S prvim danima proljeća moći će uživati u kolekcijama renomiranih sportskih brendova kao što su Nike, Asics, Adidas, Reebok, Mizuno, Salomon. Inovativne tkanine i napredna tehnologija omogućavaju maksimalne performanse uz nepogrešiv stil kojima će sve trkačice i trkači u akciji biti zapaženi.

Za najzahtjevnije trkače i maratonce

Nike je upravo za ovu najzahtjevniju kategoriju trkača lansirao Epic React Flyknit, vrhunske tenisice za trčanje izuzetno modernog dizajna. Iznimno mekane, stabilne i izdržljive. Gornji dio je izrađen od posebne pletene tkanine koja svojom elastičnošću obavija stopalo i daje mu dodatnu potporu. Navedeni model tenisice možete pronaći u svim Intersport trgovinama po informativnoj cijeni od 1.149,95 KN

Kako je trčati u najpopularnijim tenisicama sezone?

Adidasova Boost linija predstavlja jedan od najambicioznijih pokušaja pravljenja nečeg inovativnog i zanimljivog u svijetu tenisica u proteklih nekoliko godina. Adidas je Boost liniju lansirao 2013. godine i od tada su Boost proizvodi jedni od najzanimljivijih na tržištu. Boost je ime za posebnu vrstu pjene koju je Adidas razvio u suradnji s BASF-om. Potplati napravljeni od Boost pjene imaju nevjerojatnu moć upijanja svih udaraca i iznimno su izdržljivi; mogu napraviti i preko tisuću kilometara bez gubitka svojih svojstava.

Boost pjena pravi se od poliuretana koji izgledom podsjeća na stiropor. Radi se o velikom broju malih spužvastih kuglica koje pomažu apsorbirati udarce uz pružanje izvrsnog povrata energije u idućem koraku. Jedan potplat sastoji se od oko 3000 takvih kuglica. Donji dio potplata je premazan gumom Continental, što osigurava iznimno prianjanje. I muška i ženska varijanta Adidas Ultra Boost 19 modela tenisice možete pronaći u svim Intersport trgovinama po informativnoj cijeni od: 1.399,95 Kn. Uz svoju dugotrajnost, odličan dizajn i nevjerojatna svojstva naprosto smo uvjereni da će vam se svidjeti.

Udobnost, fleksibilnost i brži treninzi

Adidas Solar Glide ST sadrži tehnologije za smanjenje umjerene pronacije, pružajući osjetljiv i udoban osjećaj pod nogama. Novi Solar Propulsion Rails nudi stabilniju i elastičniju podstavu. Gornji dio mrežaste ploče Flex Fold nudi povećanu fleksibilnost i udobnost. Odaberite modele iz linije Solar Glide ST u ženskoj ili muškoj varijanti po informativnoj cijeni od 1.099,95 kn. Ako ste u potrazi za tenisicama koje će vam pomoći „dodati“ kilometre u redovitom treningu onda odaberite liniju Solar Drive (899,9 kn). Iste imaju prozračan mrežasti gornji dio i fleksibilan vanjski potplat za glatke prijelaze od spuštanja do odgurivanja. Posebno oblikovan dio na peti učvršćuje pristajanje i dopušta Ahilovoj tetivi da se slobodno kreće.

Poslastica za trail trkače

Za sve ljubitelje trail trčanja i planinarenja tu je i Salomon Speedcross 5 je legendarna, prozračna tenisica za trail koja se lako suši. Što se tiče stražnjeg dijela tenisice, držač pete je malo fleksibilniji što uz navedene jastučiće omogućuje stopalu veću pronaciju. Iz tog razloga, ovaj tip tenisice se preporučuje onima koji imaju visoki svod stopala. Prednji dio stopala je fleksibilan, što se može primijetiti po strukturi tenisice čiji je vrh podignut prema gore te se time dobije prednost u trčanju uzbrdo. Također, na prednjem dijelu stopala moguće je osjetiti neravne dijelove podloge. Potplat Salomon Speedcross 5 olakšava trčanje po neravnoj podlozi, blatu, kiši i različitim uvjetima što trail trčanje donosi. Mušku verziju Salomon Speedcross 5 tenisice možete pronaći u svim Intersport trgovinama po informativnoj cijeni od: 999,95 KN.

U sezoni proljeće – ljeto 2019. Intersport je pripremio širok izbor tenisica za trčanje koje će pomoći svakom profesionalnom trkaču ali i amateru da trči dalje, udobnije i brže. Izdvajamo novu tehnološki naprednu liniju Asics Metaride, Asics Gel-Nimbus, Asics GT-2000 te Gel-Pulse. U liniji Mizuno, isprobajte Wave Ultima 11 tenisice za trčanje koje osiguravaju najbolje iskustvo pri trčanju. To su tenisice koje osiguravaju trčanje bez stresa. Gornji dio je udoban i stabilan te izrađen od manje sastavnih dijelova, a unutarnji dio udobno obujme nogu tako da se osjećate odlično. Za redoviti trening ili fitness aktivnosti isprobajte Reebok Flexagon Fit tenisice koje odlikuje sistem ublažavanja koji je oblikovan kao origami. Tenisice su udobne i stabilne, a potplat osigurava dobro prianjanje kako u teretani tako i na traci za trčanje i na neravnim podlogama.

O INTERSPORT Hrvatska: 5500 prodajnih mjesta u 46 svjetskih zemalja čine INTERSPORT vodećom maloprodajnom mrežom sportske opreme, odjeće i obuće, a ova globalna korporacija vrlo uspješno funkcionira i na lokalnoj razini. Grupa INTERSPORT ISI u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori broji 108 maloprodajnih objekata i gotovo 1000 zaposlenih, a uz to ima i 13 prodavaonica s franšiznim partnerima. U asortimanu su zastupljeni svi vodeći svjetski brendovi sportske opreme za različite sportske aktivnosti. Grupa INTERSPORT ISI potiče širenje maloprodajnih objekata diljem regije, s ciljem da se kvaliteta, trendovi i iskustva ovog svjetskog brenda primjene u cijeloj regiji.

Nova sportska web stranica dodatno je prodajno mjesto na kojem je moguće pronaći globalno popularne brandove koji su osvojili ljubitelje sporta i sportskih dodataka. INTERSPORT Hrvatsku je tako postala prva zemlja u regiji koja je dobila tehnološki poboljšanu inačicu online trgovine pa će tako kupcima omogućiti još bolje korisničko iskustvo.