Srčano navijanje zabilježi personaliziranim AR emotikonom i podijeli ga s ekipom!

Preuzmite novu aplikaciju na Samsung S9 i S9+ pametnim telefonima i dijelite nezaboravne, personalizirane navijačke AR emotikone

Nogometna nas je groznica kompletno obuzela. Najvažnija sporedna stvar na svijetu paralizirat će nevjerojatno mnogo ljudi na ovome svijetu u trenucima dok njihove nogometne ekipe budu ostavljale znoj na terenima i borile se za daljnji plasman na Svjetskom prvenstvu.

Pjevat će se, plesati, nositi zastave, brojni će rekviziti biti aktualni sljedećih dana, a sve to treba i zabilježiti. Oni koji imaju Samsung Galaxy S9 i S9+ pametne uređaje mogu biti sigurni kako će svaka fotka biti savršena, a one duhovite momente padanja, pjevanja i izvođenja raznih psina moći će snimiti i u Slow-mo formatu. No, Samsungovi kreativci otišli su i korak dalje te su vlasnicima S9 i S9+ pametnih telefona omogućili da ovo Svjetsko prvenstvo navijaju još osobnije te trenutke za pamćenje podijele s ostalima na originalan način. Naime, kako bi stvorili personalizirane poruke korisnici ovih telefona imaju mogućnost putem AR Emoji programa rada na kamerama telefona personalizirati svoje emotikone prepoznatljivim crveno/bijelim kvadratićima. Svi zainteresirani, koji nisu vlasnici posljednjih Samsungovih perjanica, moći će isprobati aplikaciju i izraditi vlastiti emotikon posjetom Samsungovom paviljonu na manifestaciji Foodballerka, na Strossmayerovom trgu u Zagrebu.

AR Emoji emotikoni i inače su dostupni na Samsungovim pametnim telefonima Galaxy S9 i S9+ te korisnicima omogućuju stvaranje zabavnih poruka prilagodljivih u potpunosti njihovim željama, koji ih takve onda mogu poslati prijateljima. Koriste tehnologiju dubinskog učenja i prepoznavanja lica kako bi mapirali više od 100 karakteristika svakog od njih. Tako stvaraju trodimenzionalnu kopiju tog lica omogućavajući korisnicima stvaranje zabavnih, unikatnih poruka. AR Emoji emotikoni imaju osamnaest tvornički ponuđenih naljepnica (“stickera”) u standardnom AGIF formatu, koje se mogu dijeliti sa svima, bez obzira na to koji pametni telefon posjeduje primatelj poruke. Kada korisnici nađu AR Emoji koji im se uistinu sviđa mogu ga postaviti da im bude prikazan na njihovom “stalno uključenom” (Always On) ekranu i tako uživati u njemu svaki put kad pogledaju u svoj telefon. Osim nove mogućnosti kreiranja AR emotikona navijačke tematike korisnici Samsung Galaxy S9 i S9+ svoje emotikone mogu personalizirati i postati Disneyevi likovi – svima omiljeni Minnie i Mickey Mouse.

Svi zainteresirani, koji nisu vlasnici posljednjih Samsungovih perjanica, moći će isprobati aplikaciju i izraditi vlastiti emotikon posjetom Samsungovom paviljonu na manifestaciji Foodballerka, na Strossmayerovom trgu u Zagrebu, do 21. lipnja.