Sportski komadi pobjeđuju u modnoj utrci

Sportska odjeća je nekad bila rezervirana isključivo za sportske aktivnosti, no velika popularnost fit stila dovela je do toga da su se trenirke, topovi i tenisice iz teretana preselili na ulice

Proljetno razdoblje s promjenjivim vremenom idealno je za sportske kombinacije koje odišu seksipilom, a trenirke se nose i u večernjim izlascima u kombinaciji s visokim petama. Sportski look prelazi sve prepreke kao apsolutni street style hit, dok ležerne kombincije vladaju i tamo gdje ih ne očekujete – u poslovnom looku. Bicikli i romobili nisu namijenjeni samo boravku na svježem zraku, ovog proljeća su i hit prijevozno sredstvo za odlazak na posao.

S povratkom mode 90-ih, ovaj look doživio je pravu renesansu, no više se ne nosi na isti način kao tada, već u kombinaciji sa štiklama, elegantnim torbama i upečatljivim jaknama ispod kojih proviruje seksipilno donje rublje. Takav basic look traži i upečatljive komade nakita poput satova.

