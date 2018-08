Saznajte istinu o jednoj od najtraženijih metoda mršavljenja u Hrvatskoj

Učiteljica Ana otkriva javnosti kako je izgubila 27 kilograma (!!!) prekomjerne težine u nevjerojatno kratkom roku i kako je postigla trenutačni fantastični izgled!

– Kakva su bila vaša prijašnja iskustva s gubitkom težine?

Isprobala sam više dijeta, a odlazila sam i u teretanu. Ipak, svi ti pokušaji mršavljenja nisu bili uspješni. Čak i ako bih uspjela izgubiti kilograme, uskoro bi se vratili dvostruko, što me je činilo još više nesigurnom. Bilo mi je teško sabrati se nakon toliko neuspješnih pokušaja i nisam vjerovala da ću ikada pronaći način kako smršavjeti…

– Što vas je sada motiviralo da smršavite?

Moja je težina dosegnula oznaku od 104 kg i osjećala sam se grozno. Već dulje vrijeme nisam uspijevala kupiti normalnu odjeću u trgovinama te sam ja, mlada žena, morala birati odjeću s polica s velikim konfekcijskim brojevima. Svaki posjet trgovini završio bi lošim raspoloženjem i golemom nesigurnošću u vlastiti izgled i tijelo.

– Zašto ste odabrali baš stokholmsku dijetu?

Redovito bih na internetu nailazila na intervjue s korisnicima programa Stockholmske dijete. Bilo je teško povjerovati da su ti dojmljivi i trajni rezultati mogući u toliko kratkom roku.

Međutim, ponuda je bila vrlo dobra pa sam odlučila isprobati. Ionako nije moglo biti gore…

Kliknite ovdje – StockholmDiet.com – i izradite svoj individualni plan mršavljenja!

– Je li bilo teško slijediti pravila dijete?

Svidjela mi se činjenica da je sve bilo dobro osmišljeno za mene. Samo sam morala slijediti sastavljeni plan prehrane, koji se, naravno, razlikovao od onoga što sam prije jela. Bila sam ugodno iznenađena što je hrana u okviru dijete bila ukusna i obilna.

Shvatila sam da sam izgubila kilogram već prve večeri. To me uvjerilo da sam na pravom putu.

Počela sam bilježiti promjene težine i opsega struka. Već sam do kraja tjedna zabilježila sedam izgubljenih kilograma (bila sam šokirana).

Moje je iskustvo nadahnulo moju sestru, koja se također prijavila za program te smo započele zdravo natjecanje u tome tko će prvi postići cilj (smije se).

Izgubila sam 16 kilograma u mjesec dana, a nije bilo osobe koja nije primijetila moje promjene. Moj se izgled uvelike poboljšao, što je značilo primanje mnoštva komplimenata i osjetila sam kako mi samopouzdanje raste.

U trgovini sam konačno mogla odabrati odjeću koja mi se sviđala, a ne samo onu koja mi je odgovarala veličinom. Mogla sam početi birati uske haljine i suknje, budući da se više nisam morala sramiti prekomjerne debljine.

Sveukupno, Stockholmska dijeta pomogla mi je izgubiti 27 kilograma, što je za 180 stupnjeva promijenilo moj život! Vrlo sam ponosna na sebe!

– Biste li drugima preporučili stokholmsku dijetu?

Preporučujem svima da je isprobaju! Nastojimo pronaći izgovore za tu prekomjernu težinu, dok u stvarnosti nema izgovora za to, jer ovdje postoji metoda koja će ukloniti prekomjernu težinu. Postavljam izazov i kažem vam da je isprobate odmah!

Jedinstvena prilika da isprobate Aninu metodu po sniženoj cijeni. Kliknite ovdje i riješite besplatni test na portalu StockholmDiet.com kako biste postigli rezultate ovog ljeta!