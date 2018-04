Savršen bijeg od svakodnevnice – Marina i Hotel Nautica

Spoj maštovite istarske gastronomije i raskošan smještaj, recept su za odmor iz snova u Novigradu

Grad Novigrad smjestio se na zapadnoj obali Istre, kraljice visoko kvalitetne turističke destinacije. Mir, miris mora i bijeg od svakodnevnice, nešto je za čime svi žudimo i upravo Novigrad nudi brojne blagodati za dušu i tijelo. Priroda je nestvarna, gradić prekrasan, a okusi raznih delicija i mnogobrojnih vina nešto je, što će svačije nepce pamtiti zauvijek. Romantična stara jezgra Novigrada, savršeno je mjesto za šetnju uz more i fotografiranje uz zalaske sunca koji ostavljaju bez daha.

Kompleks se nalazi u Marini Nautica gdje se nalazi i Hotel Nautica, jedan od najluksuznijih hotela na Jadranu koji glasi za unikatan objekat upravo radi svoje školjkaste strukture gatova. Upravo taj specifičan oblik pruža osjećaj prave nautičke oaze.

Dizajn i atmosfera raskošnih 38 soba i 4 apartmana u potpunosti zaokružuju tu morsku priču jer samim ulaskom u hotel imate osjećaj da ste kročili u prekrasan stari jedrenjak. Svaku sobu krasi posebno izrađen brodski namještaj koji će odmor učiniti još opuštenijim.

Ekskluzivni restoran Navigare nalazi se u samoj Marini Nautica. Ondje možete kušati istarska autohtona jela, spremljena s odabranim, domaćim namirnicama. Ribe i morski plodovi, vino i maslinovo ulje, tartufi i sve ostale delicije, samo su mali dio savršenstva koje u svojoj kuhinji krije restoran Navigare. Organizirane su i tematske večere koje će trajati sve do početka lipnja. Gastro ponuda je obogaćena zanimljivim sljedovima uz koje možete kušati najfinija vina s područja Novigrada. Zelene tagliatele sa domaćom šalšom od kanaštrela, hvarska pašticada sa domaćim njokima, svježa grancigula na salatu, slane srdele na ražnjiću uz domaći soparnik, samo su neki od ukusnih jela u kojima možete uživati. Lounge bar Nautica, svoje mjesto je našao na samoj obali uz more, može li bolje? Pogled je neprocjenjiv, idealan za opuštanje tijekom cijelog dana. Osvježenje novigradske klupske scene je Booze and Blues bar, smješten u Marini Nautica, zamišljen i dizajniran u američkom blues stilu u kojem se održavaju live koncerti, a unutrašnjost uljepšavaju brojne memorabilije s osobnim posvetama, nekih od najvećih imena bluesa, jazza i rock n rolla.

Odlično opremljen wellness centar svakom gostu omogućava opuštanje u zatvorenom bazenu, finskoj sauni, whirpool hidromasažnom bazenu, turskoj kupelji, solariju te mnogobrojnim masažama i ostalim tretmanima uljepšavanja. Za one koji vole uživati u dobroj čašici tu su obilasci vinskih podruma Ivančić, Cattunar, Ghira – Mihelić koji su ujedno i partneri hotela Nautica. Novo u ponudi hotela Nautica za sve goste s obitelji je cjelodnevni izlet u najljepši aqua park u regiji – Istralandia.

Idealan bijeg od stvarnosti je itekako moguć, uz sve ponude kompleksa Nautica vaš će se godišnji odmor pretvoriti u odmor iz snova. Oplemenite se uz jutarnje novigradsko sunce, zaronite u najčišće more, jedite autohtono i uživajte u svakom gutljaju domaćeg vrhunskog vina. Baš sve vezano za hotel Nautica asocira na plovidbu i mir, pa zaplovite i vi.