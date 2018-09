Saša Matić odabrao extra zvijezdu s kojom će zapjevati u Areni Zagreb!

Valentino Perutina iz Mostara pobjednik je velikog talent showa Extra FM-a i pjevat će na Extra koncertu godine sa Sašom Matićem 15. prosinca 2018. u Areni Zagreb.

Nakon mjesec dana traženja i više od sto prijava koje su pristigle na adresu Extra FM-a iz čak pet država regije, odabrano je deset finalista koji su uživo pred Matićem pjevali njegove najveće hitove, nakon čega je popularni pjevač na kraju osobno i proglasio pobjednika. Kako je izgledalo jučerašnje biranje Extra zvijezde možete pogledati na Facebook stranici Extra fm-a.

Iako je za svih 10 natjecatelja rekao da su bili odlični i da bi svatko od njih mogao pjevati na velikoj pozornici, pobjedu je ipak odnio Valentino:

“Otkad znam za sebe, pjevam Sašine pjesme i uz njega sam naučio pjevati. Već tri sezone se natječem u glazbenim natjecanjima. Stvarno ostvarenje sna.”

Na pitanje s kojom pjesmom će nastupati u zagrebačkoj Areni, Valentino je izjavio da će pjevati pjesmu “Ko si ti”.

“Valentina sam slušao na mnogim mjestima, po nekim klubovima i raznoraznim natjecanjima. Bio sam i u žiriju par puta. On je dečko koji sve ove godine zaslužuje pažnju i svidjelo mi se to što je zaista borac. On je godinama već aktivan na glazbenoj sceni. Od 1 do 10 za pjevanje, on je čista desetka.” rekao je Saša.

Jedan od najpoznatijih pjevača u regiji Saša Matić priprema mnoštvo iznenađenja za svoje fanove u Areni, koja će bez sumnje biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Karata za koncert je sve manje, a još uvijek se mogu nabaviti na ticketshop.hr.