 Raj za kavoljupce, ideja za pod bor

To je to, sezona darivanja može početi. Ako već niste, krenite s listom poklona već danas jer znamo svi u kakvu se situaciju dovodimo u posljednjem tjednu prije Božića. I to baš svake godine

Nespresso je odnedavno u Hrvatskoj, a na toj listi poklona sigurno je nekoliko jako posebnih osoba koje su izraziti kavoljupci i oduševili bi se Nespresso aparatom ispod bora.

Razmislite. Izraz lica, oduševljenje i osmijeh od uha do uha i tako svaki dan, svako jutro… Nespresso ponudu možete pogledati na ovom WEBSHOP linku, a za ponudu aparata ‘ubrzajte’ OVDJE.

S obzirom na vrlo veliku vjerojatnost da ćete od sada do Božića barem jednom kročiti u neki shopping centar, zašto to ne bi bio Arena Centar gdje možete Nespresso doživjeti iz prve ruke.





Upoznajte okuse među kojima neki stižu iz najegzotičnijih dijelova svijeta: bogata i drvenasta – Indonesia, cvjetna i bistra – Ethiopia, voćna i vibrantna – Colombia, intenzivna i začinjena – India i slatka i harmonična – Nicaragua, predstavnice su nove Nespresso linije master origins kava. Priuštite si najuzbudljivije putovanje kroz vrijeme i prostor jer okusi su kako im i samo ime kaže inspirirani podrijetlom, a usavršavani od strane najboljih majstora. I to je samo 5 od ukupno 25 različitih okusa koje Nespresso nudi.

Nespresso kvaliteta počiva na strogoj selekciji

Izvori Nespressa počivaju na ekskluzivnoj selekciji najkvalitetnije zelene kave iz najboljih predjela svijeta u kojima ova biljka raste, a brend karakterizira i vrlo strog selekcijski postupak zbog čega samo jedan do dva posto kave iz cijelog svijeta zadovoljava okus, aromu i mjerila kvalitete brenda. Svaka Nespresso kapsula prodana u svijetu proizvedena je u jednom od najsuvremenijih proizvodnih centara u Švicarskoj.