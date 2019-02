Qatar Airways predstavlja posebnu ponudu u poslovnom razredu koja omogućuje obitelji i prijateljima nezaboravne trenutke zajedničkog putovanja

Putnici mogu uživati u posebnim uštedama prilikom rezervacije za dva ili više putnika koji putuju zajedno u poslovnom razredu te ostvariti dvostruke Qmilje I Qbodove. Ponuda je valjana za sve rezervacije do 22. veljače i putovanja do 15. prosinca 2019.

Qatar Airways sa zadovoljstvom najavljuje posebnu ponudu u poslovnom razredu koja putnicima pruža mogućnost otkrivanja ljepote zajedničkog putovanja s članovima obitelji i prijateljima. Qatar Airwaysovi putnici mogu uživati u ekskluzivnim popustima tijekom trajanja ove ponude prilikom rezervacije letova za dva ili više putnika koji putuju zajedno.

Navedena ponuda vrijedi za sve Qatar Airways letove u poslovnom razredu rezervirane do 22. veljače 2019., a za putovanja do 15. prosinca 2019. Svi putnici koji tijekom trajanja ove ponude rezerviraju svoje karte u poslovnom razredu mogu uštediti do 40% na redovnim cijenama i ostvariti dvostruke Qmilje i Qbodove.

Qatar Airwaysov glavni komercijalni direktor gosp. Ehab Amin, izjavio je: “Putovanje je dragocjenije kada se doživi zajedno s obitelji i prijateljima. Želimo proslaviti taj predivni osjećaj zajedništva pružajući posebnu ponudu za dvoje ili više putnika. Uz ovu izvrsnu ponudu potičemo sve putnike da iskuse brojne jedinstvene trenutke koje donosi zajedničko putovanje.

Uvjereni smo da će putnici pronaći mnoštvo novih mjesta koja ih inspiriraju i pozivaju na istraživanje zajedno s obitelji i prijateljima u našoj stalno rastućoj mreži odredišta uz trenutno njih više od 160 diljem svijeta. Qatar Airways sa zadovoljstvom poziva sve putnike da uživaju u ovoj posebnoj ponudi i s radošću ih očekuje na svojim letovima.”

Kako biste iskoristili navedenu ponudu, posjetite službenu stranicu www.qatarairways.hr, poslovnicu Qatar Airwaysa ili svoju odabranu putničku agenciju.

Kao jedan od najbrže rastućih zrakoplovnih prijevoznika na svijetu, Qatar Airways leti modernom flotom s više od 230 zrakoplova u brojna poslovna i turistička odredišta na šest kontinenata.

Qatar Airways je osvojio nagrade za ‘Najbolji poslovni razred na svijetu’, ‘Najbolje sjedalo poslovnog razreda na svijetu’, ‘Najbolju zrakoplovnu kompaniju na Bliskom istoku’ i ‘Najbolji salon prvog razreda’ na Skytrax dodjeli nagrada 2018. godine.

Kompanija je nedavno počela letjeti u Mombasu u Keniji i Da Nang u Vijetnamu te najavljuje otvaranje novih odredišta tijekom ove godine.