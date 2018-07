Prijavi svog #prirodnoJa Uzora!

Studena nazdravlja svima koji nas potiču da budemo ono što jesmo! Biti nesputan ono je čemu iskonski teži naše prirodno Ja, stoga svakako prijavite svog #prirodnoJa uzora na www.prirodnoja.hr i omogućite mu predstavljanje u monografiji PrirodnoJa

Voda je nezamjenjiva i najbolja kada je prirodna i, baš kao i svatko od nas. Novim sloganom i novom kampanjom #PrirodnoJa, Studena potiče pojedince, životne istraživače, da budu upravo ono što jesu. Upravo zato nakon zapažene kampanje s porukom «Biti ono što jesi, najbolji je odgovor», brand prirodne izvorske vode Studena nastavlja nazdravljati svim #prirodnoJa osobama na društvenim mrežama i web stranici www.prirodnoja.hr. Od 1. srpnja krenuo je najzanimljiviji dio nacionalne kampanje: #prirodnoJa natječaj, s ciljem isticanja onog najboljeg i najoriginalnijeg što svatko od nas ima u sebi. Do kraja kolovoza svi su pozvani da prijave svog #prirodnoJa uzora, odnosno osobe koje mogu motivirati druge da poštuju i ponosno pokazuju svoje prirodno Ja, koje čvrsto drže do svojih načela, ma koliko to ponekad izazovno bilo.

Pjevačica i voditeljica Ida Prester te avanturist i ronilac na dah Vitomir Maričić ponosni su ambasadori ove kampanje. Još od svibnja s korisnicima društvenih mreža dijele svoje originalne misli i privatne trenutke te su već i sami prijavili osobe koje smatraju #prirodnoJa uzorima.

O Idi Prester znamo da je uspješna voditeljica, glazbenica, majka dva prekrasna sina, da ima zarazan osmijeh i ne boji se izraziti svoje mišljenje. Ali mnogi ne znaju da je studirala na dva fakulteta i na pragu «ozbiljnog života» okrenula leđa struci i odlučila se za skok u nepoznato. Kao ambasadorica ove kampanje naglasila je kako je prirodno ja uvijek under construction, svima, te dodala: „Tajna života i sreće, upoznavanje je svoje osobnosti u datom trenutku i učenje kako je “voziti”. Mijenjaju se prioriteti i prelamaju potrebe. Nekoć sam samo htjela nastupati, pjevati pred masom ljudi, zabavljati ih, plesati do jutra. I pustila sam se, zanemarila sam očekivanja svih oko sebe, roditelja, prijatelja… Slušala sam instinkt. Danas izlazim rijetko, nastupam kad je baš neka lijepa prigoda i predana sam malim stvorenjcima koja o meni ovise. Smisao života mi je da od njih napravim drage, hrabre i fine buduće ljude. Stvarno je najbolje sam sebe prihvatiti u svakom trenutku i slušati svoj unutarnji kod.“

Vitomira Maričića teško je odrediti, etiketirati i opisati. Čak ne uspijeva ni on sam. Vitomir je tako osvojio otok Jabuku na pedalini, plivao s morskim psima, kitovima i delfinima, vodio ekspedicije na Kilimanjaro i Elbrus… a i to je tek mali djelić avantura koje je ostvario, svakako tek kap u moru planova koje će tek ostvariti. Ali u jedno je siguran: dok tvoje prirodnoJa ne ugrožava druge oko tebe da budu slobodni, imaš odgovornost prema sebi da budeš sretan i svoj. Maričić je izjavio: “Ronio sam s morskim psima, penjao uz zaleđene slapove i ledenjake, skakao iz aviona, niz brane, međutim i dalje se najveći izazovi nalaze kod kuće, kada sam suočen sam sa sobom.”

Studena tim će izabrati 20 najinspirativnijih i najoriginalnijih #prirodnoJa uzora koiji će zajedno s #prirodnoja ambasadora biti uvršteni u monografiju PrirodnoJa. Knjiga će biti svojevrsni manifest #prirodnoJa filozofije i donijeti presjek nekih od najzanimljivijih #prirodnoJa pojedinaca koje susrećemo u svakodnevnom životu, ponekad i nesvjesni njihove veličine i primjera koji pružaju okolini.