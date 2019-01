PREMIJERA NOVE PJESME I VIDEOSPOTA „SVE ŠTO NISAM JA“

Marko Tolja: „Pjesmu sam posvetio trudnoj supruzi Ani“

„Sve što nisam ja“ nova je pjesma Marka Tolje koju je posvetio svojoj supruzi Ani, s kojom se vjenčao u srpnju prošle godine u Istri. Nakon velikog uspjeha kantautorske pjesme „Tišina“; ovo je druga pjesma za Zagrebački festival kojoj Marko potpisuje i glazbu i stihove, a već prema prvim reakcijama naslućuje se kako dugo neće silaziti s radijskih top ljestvica.

Za pjesmu je snimljen i videospot koji je snimam na čak četiri lokacije – u Karlovcu, Zagrebu, Gorskom kotaru i na Učkoj, koje su se idealno uklopile u univerzalnu priču o ljubavi koja ne poznaje granice i spaja čak i ono nespojivo. Tek kad se iz užurbanog ritma i gradske vreve pobjegne u smiraj i tišinu, dolaze do izražaja stvari koje su nam zaista važne, a voljena osoba je svakako na prvom mjestu. Tako i Marko na kraju videospota odlazi u zagrljaj trudne supruge koja ga nestrpljivo čeka.

Kada ti se u kratkom razdoblju dogodi toliko lijepih stvari u životu, jednostavno ti inspiracija dođe i bez da je posebno tražiš. Prošla je godina zaista bila puna sretnih događaja. Ovo je pjesma u kojoj bi se svi mogli pronaći, odnosno svoje životne partnere. Velika je sreća kada nađeš srodnu dušu koja je u mnogočemu slična tebi, ali isto tako su razlike ono što čini život. Pjesma “Sve što nisam ja” priča upravo o tome: kada sam loše – ti me dižeš, kada mislim da je sve propalo – ti si mi podrška, kada me ludilo života odnese u pogrešnom smjeru – ti si tu da me vratiš u naš mali svijet. Nema tu puno filozofije – “Sve što nisam ja” je oda životnim partnerima i zahvala za sve što prolazimo zajedno i što ćemo tek proći – ističe talentirani pjevač.

Produkciju spota potpisuje Lumiere Production; scenarij, režiju i montažu Artem Dushkin, direktor fotografije i montažer je Mateo Jurčić, producent Kristijan Jurčić, a asistentica Magda Piljušić.

Video možete pogledati ovjde : https://youtu.be/amtoCQz2sbo