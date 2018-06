Prekrasna Ema Gračan nova je Kraljica Jadrana 2018.

Titulu Prve princeze osvojila je Dea Brajković, dok je titula Druge princeze pripala Klari Staničić

Prelijepe finalistice izbora Kraljice Jadrana, koje su pristigle sa cijelog Jadrana, od Pule do Dubrovnika, okupile su se ovog vikenda na bajkovitom otoku Rabu, gdje je jučer održan finalni izbor za Kraljicu Jadrana 2018.

Prestižna titula najljepše pristala je plavoj Riječanki Emi Gračan, čija je mama Danijela Gračan prije 18 godina, jedina s ovih prostora, ponijela titulu Kraljice Svijeta. Prvom princezom proglašena je Dea Brajković iz Pule, a druga princeza Klara Staničić iz Splita. Titulu kraljice fotogeničnosti odnijela je Katarina Gračanin, kraljica medija ove godine je Dolores Sorgarello dok je za kraljicu osobnosti okrunjena Danijela Cegledi, a Valentina Kraš nova je kraljica elegancije.

Voditeljska titula večeri pripala je i poznatom novinaru i tv voditelju Davoru Gariću. Djevojke su prošetale pistom u bajkovitim vjenčanicama i svečanim haljinama te u kupaćim kostimima u kojima prevladavaju žive, razigrane boje koje podsjećaju na ljeto, more i valove. Novoj Kraljici Jadrana 2018. krunu je predala pjevačica Maja Bajamić koja se pobrinula za dobru zabavu i za glazbeni dio večeri. Kraljice su plesale do ranih sati na priređenom after party-u, gdje se nova Kraljica Jadrana po prvi puta predstavila javnosti te vinom i pjenušcem najstarije i najnagrađivanije hrvatske vinarije Iločki podrumi, čije se vino traminac konzumiralo i na nedavnom kraljevskom vjenčanu princa Harrya i Meghan.

Finalni jubilarni 25. izbor Kraljice Hrvatske 2018. održati će se krajem godine u Rovinju u hotelu Lone.