Prekrasna Ana Radišić u emotivnom spotu za pjesmu Marka Končurata – ‘Bolero’

Marko Končurat, riječki stomatolog te bivši član kultne grupe Putokazi, vraća se glazbenim korijenima debitantskim singlom pod nazivom ‘Bolero’. Marko, iako medicinskog zanimanja, nije mogao ignorirati jaku potrebu za stvaranjem glazbe. Glazbom se planirao baviti isključivo kao autor, ali se u pjevačke vode upustio zbog emocija koje mu je ova pjesma pobudila, kako pojašnjava: „Sve je krenulo od same riječi Bolero i stila glazbe. Ta me pjesma vratila u djetinjstvo i nešto što sam proživio, a riječi su se same slagale. Jednostavno sam pisao i stih je došao za stihom!“ Za žensku ulogu angažirao je predivnu voditeljicu i dugogodišnju prijateljicu Anu Radišić koja je u spotu je odigrala važnu ulogu.

Pjesmu izdaje Croatia Records, dok je aranžman radio Hrvoje Prskalo. Marko je ispričao i kako izgleda njegov proces stvaranja: „Kada krene kreativan proces, stvaram tekst i glazbu pjesme istovremeno. Ne mogu odvojiti taj proces jer su jako povezani u jednu emotivnu cjelinu. Pišem u jedan od mnogo rokovnika i na gitari isprobavam opcije. Slušam kako se što uklapa, snimam to i preslušavam. Važno mi je da smisao pjesme bude uvijek zaokružen, da priča priču koju će publika moći osjetiti“.