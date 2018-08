Povratak u svakodnevnicu je lakši u Arena Centru

Otvaranjem relociranih i preuređenih trgovina Magic Baby, Koko Kids Store, Blukids, Froddo, Hoću knjigu!, Denis te H18 poslovnica i gaming arena na prvom katu Arena Centra stvorila se jedinstavena zona trgovina za djecu i roditelje

Nakon povratka s godišnjih odmora, a taman pred povratak u školu, u najvećem trgovačkom centru u hrvatskoj metropoli popularni su dječji brandovi relocirali svoje trgovine te pritom osvježili vlastite koncepte. Konačno, na jednom mjestu, roditelji mogu pronaći sve što im je potrebno, a djeca sve što žele za bezbrižan povratak u školu. Bez stresa, brzo i jednostavno, roditelji mogu opskrbiti svoje školarce svim školskim potrepštinama, školskom torbom i priborom, odjećom i obućom, pametnim satom ili tabletom, ali i kakvom igračkom.

Od veselog se shoppinga cijela obitelj može odmoriti u jednom od kafića te ručati u nekom od brojnih restorana u Food Courtu Arena Centar.

Kako bi dodatno motivirala mališane za što bolji uspjeh u novoj školskoj godini, Arena Centar uskoro priprema i nagradnu igru s nagradom obiteljskim putovanjem u Legoland! Zaigrajte Back to school memory powered by Arena Centar na www.arenacentar.hr/back2school i ispunite snove svog mališana.

No to nije sve. Posjetite Arena Centar u subotu, 8. rujna od 11 do 13 sati kad će se održati „Učionica za djecu“ gdje će mališani moći sudjelovati u školi lijepog čitanja, Mo pričalici i Stand up bajci, te na likovnoj radionici by Šareni balon.

U nedjelju popodne, 16. rujna Arena Centar priprema veliki meet up s poznatim hrvatskim YouTuberom The Sikrtom gdje će fanovi imati priliku fotografirati se, družiti se i pričati sa svojim idolom.

Sve što vam treba, na jednom mjestu, u Arena Centru.