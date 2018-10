Ponovo u parku sa svojim unucima koliko želim

Lara ima tri godine, Luka pet. Unuci u moj život unose veselje i radost, uz njih se osjećam i mlado. Sa svojih 65 godina sam u dobroj kondiciji i često odlazim u park s njima. Tako pomažem i svojoj kćeri Mariji, jer danas nije lako mladim roditeljima. Ostajala sam sa svojim unucima u parku dugo, sve dok se nisu pojavili problemi s istjecanjem urina.

Bilo je lijepo nedjeljno popodne i nakon ručka sam se uputila u park sa svojim unucima. Lara je otrčala do tobogana i čekala me sa smiješkom na licu. Najviše voli kada ju podignem pa spustim niz tobogan. I to stalno ponavljamo, beskonačna igra. Taj dan sam joj prišla i odjednom osjetila nelagodu, osjetila sam kako mi je »pobjeglo« više nego inače. Od tog dana inkontinencija je postala učestalija i s većim izljevima.

Nisam više mogla ostajati duže u parku s Larom i Lukom. Koristila sam uloške, ali se nisam osjećala sigurno. Nisam mogla objasniti unucima zašto odlazimo ranije iz parka. Moje ponašanje je primijetila i moja kćer Marija.

Rekla sam joj o svom problemu s inkontinencijom i odmah smo počele tražiti rješenje. Na internetu smo pronašle TENA Pants Normal upijajuće gaćice koje se oblače i svlače poput običnog donjeg rublja. Na web stranici www.tena.hr smo naručile besplatni uzorak. Upijajuće gaćice TENA Pants su me ugodno iznenadile, koliko su udobne i mekane. Uz njih sam sigurna, a ispod odjeće se ne vide. A ono najbolje od svega s TENA Pants Normal upijajućim gaćicama ostajem u parku s unucima koliko god želim.

