Podrži majke vrhunskih sportaša i odvezi Toyotu Auris Hybrid

Ponosni sponzor majki, kompanija Procter&Gamble u suradnji s Konzumom vas poziva da tijekom Zimskih olimpijskih igara PyeongChang 2018. podržite majke vrhunskih sportaša. Kupnjom odabranih proizvoda tvrtke P&G podržavate kampanju „Hvala ti mama“ kojom P&G pomaže majkama vrhunskih sportaša. Jedan sretnik će također osvojiti uglađen i ekološki automobil Toyota Auris Hybrid.

„Hvala ti mama“ je globalna kampanja koju kompanija Procter&Gamble provodi u suradnji s Međunarodnim olimpijskim odborom, a suradnja je započela 2012. godine. U Hrvatskoj su zaštitna lica kampanje Natko Zrnčić Dim i njegova majka Maja Zrnčić.

Tema ovogodišnje kampanje „Hvala ti mama“ je borba protiv predrasuda. P&G je krajem prošle godine predstavio kratki film pod nazivom „Ljubavlju protiv predrasuda“, a koji upozorava da i među sportašima postoje predrasude.

Hrvatski olimpijac Natko Zrnčić Dim kaže da se i sam susreo s predrasudama u sportu.

„Predrasude su prisutne i u sportu i dobro je da je tema ovogodišnje kampanje „Hvala ti mama“ baš ta. Kod nas u skijanju je najčešća predrasuda prema skijašima iz nazovimo to, skijaški male zemlje jer se odmah očekuje slabiji rezultat. To naravno nije istina i već smo puno puta dokazali da to nikako ne stoji“, izjavio je Natko Zrnčić Dim.

Pogledajte kratki film „Ljubavlju protiv predrasuda“ a više o nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Toyotu Auris Hybrid doznajte na stranici: http://www.nagradne.hr/nagradne-igre/osvoji-toyotu-auris-hybrid