Optical Express za ljepši pogled na život

Već ovo ljeto riješite se zauvijek dioptrije i doživite Madrid u punom sjaju!

Naše oči najveće su bogatstvo koje imamo, kroz njih primamo preko 80% svih informacija iz vanjske okoline. One nam omogućavaju da vidimo svijet i njegovo prelijepo šarenilo, cijelu paletu boja, prirodne ljepote, tehnološka dostignuća, nama drage ljude. Njima oblikujemo svijet oko nas, stvaramo prvi dojam, komuniciramo, volimo i maštamo. Zaista, osjet vida ima iznimno veliku važnost u našem svakodnevnom životu, stoga je potrebno posvećivati im dovoljno pažnje i brige te ih redovito kontrolirati.

Brojna provedena istraživanja pokazala su kako čak 60% populacije ima problema s vidom, što pak uopće ne iznenađuje, s obzirom kako suvremeni radni čovjek provede većinu radnog vremena gledajući u neku vrstu ekrana, bio to zaslon kompjutera ili mobitela. S godinama se i dioptrija mijenja, vid nam postaje sve slabiji i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere, a tu se prvenstveno misli i upućuje na lasersku korekciju vida. Riječ je o zahvatu koji se u svijetu koristi nešto više od 30ak godina, no koji je do danas uznapredovao do tih granica, da se smatra jednim od najsigurnijih. Njime se može, na potpuno siguran i bezbolan način, riješiti i korigirati dalekovidnost, kratkovidnost, astigmatizam te staračka dalekovidnost.

Jedan od vodećih na tom području u Hrvatskoj je Optical Express. Osnovan 2005. godine, kao dio VisuMeda, njemačkog lanca za lasersku korekciju vida, među prvima je počeo raditi zahvate laserskog skidanja dioptrije. Danas je Optical Express Centar dio vodeće europske grupacije, koja iza sebe ima veliko iskustvo i znanje – preko dva milijuna zahvata laserske korekcije vida na nivou čitave grupacije u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Hrvatskoj.

Uvijek prvi u novim tehnologijama, Optical Express jedini koristi iDesign tehnologiju, jedinstvena na ovim područjima, koja vid kroji upravo po vašoj mjeri. Kao i otisak prsta, tako su i naše oči jedinstvene – svako oko ima svoje posebne karakteristike. Pa tako već dobro poznati zahvati LASIK i PRK zahvati mogu biti dodatno poboljšani upotrebom iDesigna, revolucionarnog wavefront dijagnostičkog uređaja, koji može detektirati čak i najsitnije nepravilnosti vašeg oka, što dodatno omogućuje kirurgu da prilagodi zahvat tim posebnostima. iDesign mjeri dioptriju na 1.200 točaka na rožnici, što je čak pet puta više nego dosadašnja wavefront tehnologija. Korištenjem ove tehnologije moguće je, ne samo korigirati vid preciznije od naočala, leća ili standardnih metoda laserske korecije vida, već i korigirati puno kompleksnije i više dioptrije nego ikada prije, čak i kod onih pacijenata koji do sada nisu bili kandidati za zahvat.

Trenutno vas u Optical Expressau očekuje veliki ljetni popust na zahvate laserske korekcije vida do kraja srpnja, a imate priliku sudjelovati u sjajnoj nagradnoj igri, u kojoj možete osvojiti put u prekrasni Madrid. Više informacija o nagradnoj igri, kao i o Optical Expressu, saznajte na linku: https://www.opticalexpress.hr/skidanje-dioptrije-akcija