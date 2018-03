Održan najiščekivaniji underground party – Jameson Secret Night

U dobroj atmosferi uživali su Rene Bitorajac, Samir Šećerkadić, Miran Kurspahić, Tomo in der Mühlen, Iva Ćurković Spajić, Andrej Došen, Slaven Kosanović Lunar i brojni drugi…

Tajna garaža u centru Zagreba bila je domaćin ovogodišnjeg Jameson Secret Night partya koji je, iako obavijen velom tajni, privukao velik broj ljubitelja dobre zabave. Iako se tražila karta više, popis gostiju bio je strogo limitiran pa je samo stotinjak odabranih uživalo u svim iznenađenjima najiščekivanijeg zagrebačkog underground partya, čija je krilatica bila „Fear a bit less, live a bit more“, odnosno „Manje stresa i briga, više uživanja u životu“.

Ono što ovaj tulum čini drugačijim od ostalih je sama lokacija koja je za sve goste bila tajna do posljednjeg trenutka; s dogovorenog meeting pointa, posebno organizirani kombiji prevozli su prisutne do tajne lokacije – garaže u centru grada, gdje su ih dočekali sjajno raspoloženi DJ Filip Eterović, stand up komičar Aleks Curać Šarić, Gospon Fulir – Matija Ptić i nezamjenjivi Mario Petreković.

Budući da nijedna dobra priča nije započela rečenicom kako je netko jeo salatu i pritom se dobro zabavio, bend Retrodukcija pobrinuo se da, uz odlično piće, ne nedostaje još boljeg ritma, pa su tako prisutne goste zabavljali do ranih jutarnjih sati. Tulum su upotpunili dodatni sadržaji poput Insta printera, pomoću kojeg su gosti zabilježili nezaboravne trenutke večeri putem #jamesonsecretnight, motora, automobila, barbera gospona Fulira, te igre poput stolnog nogometa, uz neizostavne barmene i hostese.