Od XXL do L: Saznajte istinu o jednoj od najtraženijih metoda mršavljenja u Hrvatskoj

„Svako jutro stanem na vagu i vidim da kilogrami i dalje padaju! Svima želim da dožive takvo pozitivno uzbuđenje!“ – kaže Roman (43) iz Zagreba koji je u kratkom vremenu izgubio 29 kilograma viška. Pročitajte intervju s Romanom i saznajte gdje možete pokušati izgubiti kilograme i dobiti savjete nutricionista!

– Kakva su bila vaša prijašnja iskustva s mršavljenjem?

– Ove zime imao sam 130 kg; teško mi je bilo i cipele vezati! Dosta sam razmišljao o tome da započnem s dijetom, ali nikako se nisam mogao srediti – draži su mi bili slasni obroci nego vitka figura i zdravlje. Budući da nisam jeo doručak, a za ručak sam imao samo brzu hranu, najozbiljniji obrok uslijedio bi tek oko devet sati navečer – tada bih se najčešće prejeo i išao u krevet. Nisam isprobao nikakve dijete, ali sam isprobao nekoliko pilula za mršavljenje – bez ikakvog učinka. Članovi obitelji tjerali su me da počnem raditi nešto kako bih smanjio težinu, ali to je s moje strane uzrokovalo samo otpor. Međutim, vjerujem da sami moramo doći na ideju dijete, i to svjesno, samo tada je zajamčen uspjeh! Mršavljenje započinje u glavi!

– Zašto ste odabrali baš stockholmsku dijetu?

– Nadahnuo me stvarni primjer – moj poznanik izgubio je kilograme zahvaljujući stockholmskoj dijeti. Bio sam jako iznenađen kad sam ga vidio nakon duljeg razdoblja – ne samo da je smršavio već je izgledao mlađe i sportski! On mi je rekao za ovu dijetu. Shvatio sam da je riječ o mogućnosti stvarnog i zajamčenog gubljenja kilograma pa sam se odlučio prijaviti!

Kliknite OVDJE i izradite svoj individualni plan mršavljenja!

– Je li bilo teško slijediti pravila dijete?

– Zbog posla sam plan dijete mogao pratiti tek tjedan nakon primjene. Plan ne uključuje ništa što bi bilo teško za pratiti! Sve je dobro razmotreno i izbalansirano, proizvodi su lako dostupni i ne morate trošiti astronomski velike iznose novaca kako biste ih kupili. Posebno sretan bio sam zbog toga što je moj plan uključivao češće obroke – tako nikad nisam bio gladan. Prvi su dani, naravno, bili malo teži, jer sam se morao natjerati da jedem doručak, na što nisam navikao. Uglavnom, tijelo se samo prilagodilo nakon nekoliko dana i počeo sam primjećivati prve pozitivne rezultate!

– Koji su bili prvi rezultati?

– Prve ugodne promjene vidio sam već drugog dana nakon što sam stao na vagu – bio sam lakši za nekoliko kilograma. Od tada svako jutro kad stanem na vagu, vidim da kilogrami i dalje padaju. Svima želim da dožive takvo pozitivno uzbuđenje!

– Koliko ste kilograma izgubili na stockholmskoj dijeti?

– Od početka dijete do danas izgubio sam 29 kilograma.

– Impresivna brojka, čestitamo! Što biste savjetovali drugima koji također žele smršavjeti?

– Definitivno – za svakog tko ima problema s viškom težine preporučujem samo i isključivo stockholmsku dijetu! Isprobajte sami i kasnije ćete biti zahvalni!