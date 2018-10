Napokon! Otkriven je izvanredan trik za mršavljenje koji zaista djeluje!

„Moje iskustvo sa štokholmskom dijetom bilo je takvo da sam se osjećala kao da sam u sedmom nebu. Izgubila sam 16 kilograma viška i osjećam se odlično,” kaže Eva (37). Pročitajte intervju i saznajte gdje možete dobiti savjete nutricionista za gubitak kilograma!

– Kakva su bila vaša prijašnja iskustva s gubitkom težine?

– Svi moji prethodni pokušaji mršavljenja bili su kratkog vijeka i neuspješni jer nastojanje da jedem manje nije uspjelo. A tek izgovori – „Oh, danas bih mogla preskočiti. Ali samo danas” – uglavnom su trajali do sljedećeg puta kada bih ponovno odlučila smršavjeti. To je kao priča koja se stalno ponavlja (smijeh).

– Što vas je sada motiviralo da smršavite?

Bližila se školska obljetnica i ponovno okupljanje i nisam htjela pojaviti se takva. Htjela sam osjećati se i izgledati dobro pri susretu sa školskim kolegama koje nisam vidjela deset godina. Stoga sam morala brzo izgubiti višak kilograma i provjeriti zdravstveno stanje.

– Zašto ste odabrali baš stokholmsku dijetu?

Jedna moja poznanica nedavno je bila završila sa sedmodnevnom štokholmskom dijetom i rezultati su bili iznenađujuće dobri! I putem interneta pronašla sam mnogo poticajnih priča i dobrih povratnih informacija. Unatoč sumnjama, odlučila sam je i sama isprobati. K tome, svi moji bližnji podupirali su me u odluci i izboru!

– Je li bilo teško slijediti pravila dijete?

– Započela sam dijetu nekoliko dana nakon što sam dobila plan dijete. Prehrambeni stručnjaci za štokholmsku dijetu pripremili su plan prehrane posebno prilagođen za mene, a ja sam ga se samo trebala pridržavati. Iznenadilo me to što je bilo lako držati se jelovnika i ispostavilo se da je sve proizvode bilo lako nabaviti. Svakog sam se dana vagala. Nakon što bih stala na vagu, osjećala sam se kao da sam u sedmom nebu. Prekrasne haljine i skrojena odijela brzo su zamijenili moju odjeću u velikoj veličini. Ukupno sam izgubila 16 kilograma. Kada bi me netko upitao je li se isplatilo, rekla bih ovo: Nikada više ne želim izgledati ni osjećati se kao prije.

– Biste li drugima preporučili stokholmsku dijetu?

– Ako ne želite brojati kalorije ili gladovati, svakako vam preporučujem štokholmsku dijetu. Ne čekajte pravi dan jer on možda neće dugo doći. Ključ je u tome da ne treba odlagati odluku, nego se odmah prijaviti za program!