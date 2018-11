NAJBOLJI PROJEKT OVOGODIŠNJEG HACK IT DAYZA OLAKŠAVA VIDEO KOMUNIKACIJU GLUHIM OSOBAMA

Tim Emoji odnio je pobjedu na ovogodišnjem hackathonu Hrvatskoga Telekoma – osmislili su rješenje koje omogućava nesmetanu video komunikaciju između osoba oštećenoga sluha i njihovih sugovornika

Više od 200 sudionika prisustvovalo je dvodnevnom događaju pod nazivom HACK IT DAYZ te uživalo u bogatom konferencijskom programu i inovativnim rješenjima mladih entuzijasta

Završio je treći po redu HACK IT DAYZ Hrvatskoga Telekoma koji se 24. i 25. studenoga održao u prostoru Algebra LAB-a, a poznati su i pobjednici ovogodišnjega izazova. Glavnu nagradu odnio je tim Emoji čiji su članovi inovativnim pristupom došli do rješenja kako video komunikacijom olakšati život osobama oštećenoga sluha. Tim je osmislio poseban program koji prevodi znakovni jezik u glasove koji su gluhima vidljivi u tekstualnom obliku te na taj način omogućava nesmetanu komunikaciju između osoba oštećenoga sluha i njihovih sugovornika. „Komunikacija mora biti dostupna svima kao temeljno pravo, a naše rješenje koristi prednosti tehnologije čija je najveća svrha upravo olakšati ljudima život“, istaknula je Monika Tenšić koja je zajedno s Kristijanom Gašljevićem, Ivanom Solićem i Igorom Rinkovcem osmislila i razvila ovu ideju. Na ovogodišnjem se hackathonu tražilo rješenje za budućnost video komunikacije, a suci su upravo ovaj projekt prepoznali kao rješenje koje je najbolje zadovoljilo propisane kriterije.

Cjelodnevni hackathon donio je niz inovativnih rješenja za budućnost video komunikacije. Hakeri su naporno radili cijeli dan i noć te uz malu pomoć i smjernice mentora iz Hrvatskog Telekoma, Algebre, Zagrebačke banke i drugih razvili svoje ideje do rješenja te ih uspješno prezentirali sucima i publici. Prvonagrađeni tim Emoji nagrađen je s 30.000 kn te će u hub:raumu DT-a na dvodnevnoj radionici u Poljskoj, uz vrhunske stručnjake, imati mogućnost dodatno razraditi svoju pobjedničku ideju. Nakon radionice, uslijedit će i financijska potpora hub:rauma za konačnu pretvorbu prvotne ideje u finalan proizvod. Tim MIOC kući se zaputio s drugom nagradom, dok su treće mjesto i nagradu podijelili timovi Gopnik i IVS.

„U Hrvatskom Telekomu smatramo kako je progresivni tehnološki event poput ovog idealan, prije svega zato jer imamo tehnološki kapacitet ovo rješenje pretvoriti u stvarnost“, istaknula je Nataša Rapaić, članica Uprave za privatne korisnike Hrvatskog Telekoma koja, uz ostale organizatore i partnere, ne krije zadovoljstvo uspjehom ovogodišnjeg hackathona i prigodne konferencije.

Ovogodišnji HACK IT DAYZ bio je sve samo ne uobičajen. Održao se u organizaciji Hrvatskog Telekoma, a uz podršku Deutsche Telekoma i njegovog start up akceleratora hub:raum, Otvorenog učilišta Algebra, Ericsson Nikola Tesle, Samsunga, Tportal.hr-a te Zagrebačke banke i Mastercarda. Projekt je izrastao u dvodnevno događanje kojem se, uz već tradicionalno 24-satno hakiranje, pridružio i prigodan konferencijski dio gdje je prisustvovalo više od 200 sudionika. Brojni stručnjaci ondje su govorili o primjeni i budućnosti tehnologije u svojim područjima djelovanja. Konferenciju je otvorio Luka Abrus, CEO kompanije Five, uslijedili su Erik Meijer iz DT-a,Vedran Blagus iz South Central Ventures fonda te prof. Ninoslav Mimica iz Psihijatrijske bolnice Vrapče koji je na svom predavanju oduševio nizom načina kako tehnologija može i mora podići kvalitetu ljudskih života. Popodnevni dio konferencije svakako je obilježila multidisciplinarna umjetnica OKO koja je u zanimljivom dijalogu s Idom Prester, svim sudionicima prezentirala svoj put i približila svoj pogled na umjetnost, kako tehnologija trenutno utječe na njen rad i što od iste očekuje u budućnosti. Simpatična OKO oduševila je prisutne svojom spontanošću i ovakvoj vrsti konferencije doprinijela na sebi svojstven način. Konferenciju je zaključio interesantan panel o budućnosti koju donosi 5G mreža te su Nataša Malić iz HT-a, Boris Jukić iz Ericssona Nikole Tesle i Leo Mršić iz Algebre, svatko iz svog kuta stručnosti, publici prezentirali svoje vizije o ovoj novoj tehnološkoj inovaciji čiji je cilj unaprijediti već sad širok spektar korištenja mobilne mreže.