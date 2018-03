Timberland Flyroam – beskonačna agilnost

Flyroam Go je ultimativna obuća za kretanje gradskim metropolama. Kao što ime sugerira, inovativni dizajn omogućava „gradska lutanja“ uz cjelodnevni osjećaj lakoće u nogama. Flyroam Go je ultimativna obuća za kretanje gradskim metropolama. Jedinstvena konstrukcija daje laganu potporu, a rastezljiva vlakna osiguravaju prozračno udobno gornjište. Flyroam Go je inspiriran sportskim „lifestyle-om“ i suvremenim trendovima, osmišljen za nezavisnu mladež koja želi slobodno „lutati“ i putovati urbanim krajolicima bez ikakvog ograničenja.

Flyroam One je klasična linearna tenisica, konstruirana s jednom bojom gornjišta i postavljena na bijeli gumeni potplat. Flyroam One konstruirane su s Timberland Ortholite® tehnologijom – OrthoLite ulošci su napravljeni od pjene koja osigurava nozi „da diše“, izbacivanje vlage, osiguravaju anti- bakterijsku zaštitu i dugotrajnu udobnost. To znači da se ekstraprozračni materijal neće istrošiti tijekom vremena, te će vaša obuća biti udobna, bez obzira koliko ju dugo nosite.

Flyroam Go i One su razvijene s AreoCore ™ aerodinamičkim potplatima. AeroCore™ energy system predstavlja novi, izuzetno lagan potplat koji otvara nove mogućnosti povrata energije i udobnosti sa svakim korakom. AeroCore™ energy system omogućuje, da vam noge budu lakše, brže i slobodne dok živite avanturističkim životom.

