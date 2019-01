Pravi modni ulov u Reservedu: Ove smo odlične komade pronašli po nevjerojatnim cijenama

Siječanj je mnogima najdraži mjesec u godini i to najviše zbog velikih godišnjih rasprodaja koje nam daju priliku da nabavimo željenu odjeću po povoljnijim cijenama. Prošetali smo omiljenim šoping destinacijama i naišli na raznovrstan odabir snižene odjeće u trgovinama high street brenda Reserved. Sad je definitivno pravi tren da dođete do onih ključnih komada koji su vam zapeli za oko još na početku sezone. Zaželjeli ste se trendovskih uzoraka ili ste u potrazi za nekoliko vječnih krpica, no niste spremni potrošiti malo bogatstvo na sadržaj ormara?! Predlažemo da pogledate što smo pronašli na sniženju u Reservedu:

Animal print je još uvijek u modi. Kombiniranje suknje s leopard-uzorkom i pulovera ili dolčevite neka posluži kao osnova vašeg

Animal print haljina na kopčanje / 199,90 kn Animal print plisirana suknja / 149.90 kn

Topli, meki, oversize puloveri nisu samo jako trendy modni odabir, već i dobar adut opuštenog osobnog stila. Osim toga, zima će još potrajati!

Oversize pulover / 149,90 kn Dolčevita / 149,90 kn Oversize pulover s detaljima / 149,90 kn

Kaputi svake zime igraju važnu ulogu. Ne bi bilo loše investirati u elegantni klasični kaput koji neće izaći iz mode iduće sezone, već će jednako lijepo izgledati u svakoj kombinaciji. Iz tog je razloga najbolje odabrati kaput u neutralnim bojama s jednostavnim uzorkom ili upečatljivim detaljem.

Karirani kaput / 399.90 kn Kaput s krznenim ovratnikom / 249.90 kn

Haljina nikada ne možemo imati previše, posebno kada je riječ o izuzetno popularnom kroju haljine na preklop ili kopčanje. Ponuda je i više nego bogata, a od tkanina se izdvajaju gusti pamuk, pamučno pletivo i lepršavi materijali. Bez obzira na ukus i preferencije modnog izričaja, sigurni smo da ćete pronaći ponešto za sebe.

Haljina s otvorenim ramenima / 99,90 kn Haljina na preklop / 99.99 kn Crvena haljina na kopčanje / 99.90 kn

Popusti u Reserved trgovinama aktualni su tijekom siječnja.