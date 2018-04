Modne stručnjakinje otkrivaju – dobro odabrana obuća, “nosi” cijeli styling!

Ljubitelji moderne obuće, dobili su svoju omiljenu on line platformu koju je kreirao Mass uz pomoć odabranih blogerica i modnih stručnjakinja – But First, Shoes!

Mass je udružio snage sa sedam afirmiranih modnih entuzijastica, najpopularnijih blogerica i stručnjakinja iz Hrvatske i Slovenije koje zajedno stvaraju najnoviju modnu platformu But First, Shoes! Kompletan tim Massovih fashionistica, koje su sudjelovale i u odabiru samog imena ove jedinstvene platforme, čine domaće modne blogerice Ella Dvornik, Ljupka Tanevska i Lucija Kontić te slovenske, Sara Zavernik, Lara Begič, Tesa Jurjaševič i modna urednica Ellea, Petra Windschnurer. Već odabir imena koja je Mass odabrao za suradnju, dokazuju da je riječ o strastvenim obožavateljicama cipela kod kojih upravo taj, ključni modni dodatak, često vodi glavnu riječ kod odabira outfita.

Prve dvije dame koje su na ovoj jedinstvenoj platformi podijelile svoju ljubav prema najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, cipelama, su uspješnja blogerica Ella Dvornik te modna urednica sloveskog izdanja magazine Elle, Petra Windschnurer. Naime, obje, baš kao i većina žena, cipele naprosto – obožavaju!

“Za mene osobno cipele uvijek pričaju priču. Ja sam tip kojem odjeća nije toliko važna koliko su mi bitne cipele. Volim ući u prostoriju i da ljudi prvo primjete što imam na nogama. Odjeća mi dosadi vrlo brzo, a cipele skoro nikada ne izlaze iz mode”, kazala je Ella Dvornik u svom prvom postu na ovoj web platformi na kojoj možete pronaći i najnovije modne trendove, savjete o osobnom stilu odabranih modnih gurua, inspiracije iz svih modnih područja, kako obuće tako i odjeće, modnih dodataka i stiliziranja.

S Ellom se slaže i modna urednica slovenskog izdanja časopisa Elle, Petra Windschnurer, koja je u svojoj prvoj objavi ponudila pregršt modnih savjeta te otkrila kako vrtoglavo visoke potpetice nisu nužno jedina ženska obuća u kojoj dame ostavljaju bez daha.

„Zašto biste na posao trčale u tenisicama i onda se preobuvale u visoke pete, ako možete hodati u elegantnim cipelama s niskom potpeticom? U ime nove elegancije, s cipelama s niskim potpeticama moći ćete odjenuti i udobne veste koje su u pravilu još uvijek malo prevelike i lagano padaju preko ženskog struka do bokova. Njihovo najbolje društvo su suknje, bilo uske pencil-suknje ili iznimno moderne plisirane suknje midi dužine“, otkrila je Petra Windschnurer, modna urednica slovenskog čaopisa Elle te dodala kako se ove sezone nosi neka nova elegancija – spoj klasičnog i opuštenog stila.

Čitajte o najnovijim modnim trendovima i pronađite stilske savjete na: www.butfirstshoes.com.