Ekskluzivan posjet Hrvatskoj jedne od najpoznatijih svjetskih hair stilistica i globalne Keune Haircosmetics kreativne direktorice – Ilham Mestour

Ilham Mestour kao najveća zvijezda Hairstyle News festivala 2018

Ovogodišnje izdanje Hairstyle News festivala donosi pravu modnu poslasticu. Naime, kao najveća zvijezda festivala najavljena je Ilham Mestour, globalna kreativna direktorica za Keune Haircosmetics i slavna hair stilistica, specijalizirana za high fashion kampanje i revije.

Tijekom svoje dvadesetogodišnje karijere, Ilham je surađivala s najboljima iz showbusinessa, od svjetski poznatih modnih dizajnera do celebrity-ja, iznova pokazujući svoj neosporan talent. Kao članica tima legendarnog frizera Luigija Murenua, imala je prilike raditi na revijama modnih velikana kao što su Valentino, Gucci, Rick Owens, Max Mara, Viktor & Rolf i Givenchy. Pored toga, blisko je surađivala i s jednim od najpoznatijih top modela na svijetu, Naomi Campbell, kao i s nizozemskim modelima Imaan Hammam, Doutzen Kroes, Marie-Ange Castom, a bila je također i glavna stilistica na posebnom projektu slavnog modnog dizajnera Azzedine Alaia. Njezin rad često krasi prestižne naslovnice Vougea, ELLE-a, Harper Baazara i Marie Claire, kao i kampanje za poznate svjetske brendove poput Calvin Kleina i Agent Provocateur.

Rođena je u Maroku, gdje je provela djetinjstvo, a s 14 godina radi školovanja se preselila u Nizozemsku. Djed Marokanac odmalena joj je usadio snažnu radnu etiku, kaže kako je odrasla u kulturi gdje su žene tjedno provodile sate u frizerskim salonima te je tu krenula njezina ljubav prema zanatu. Nakon formalnog školovanja, Ilham je započela profesionalno usavršavanje u jednom od najpoznatijih frizerskih salona u Nizozemskoj, koji je redovito pohodila čitava modna elita. Nije trebalo proći puno da se zaljubi u taj glamurozni i blještavi svijet, shvativši da je high fashion ono čime se želi baviti.

Danas je jedna od najcjenjenijih hair stilistica na svijetu i glavna kreativna globalna direktorica za Keune Haircosmetics, za koji razvija njihove popularne proizvode za oblikovanje i bojanje kose. Ilham je i glavna urednica sjajno osmišljene platforme Keune StreetSalon, kao i jedna od začetnica kampanje Beyond True Beauty. Poznata je po svojem vrhunskom umijeću kada se radi o trendovskim frizurama i stilovima, posebice bombastičnim kovrčama i seksi, naizgled jednostavnim teksturama. Perfekcionistica u svom poslu, izuzetno je posvećena svakom hairstyling-u „Sve mora biti u sinergiji: svaki detalj, svaka vlas, sve mora biti na svom mjestu“.

Ilham Mestour prezentirat će svoje vrhunsko umijeće stiliziranja i friziranja na nadolazećem Hairstyle News festivalu 2018, koji će se održati 7. i 8. travnja u zagrebačkom Plaza Event Centru. Uz Ilham, na festivalu će sudjelovati i Marriet Gakes, globalna Keune Haircosmetics kolor direktorica, poznata i kao ’’Kraljica boja’’. Marriet je višestruko nagrađivana koloristica, miljenica “najcool“ djevojaka, glumica i influencerica u Nizozemskoj. Dio je industrije već više od sedamnaest godina, a zajedno s Ilham, radi na StreetSalonu i “Beyond True Beauty“.

Prvog dana festivala, u popodnevnim satima, posjetitelji će imati priliku prisustvovati Keune True Beauty Showu, koji donosi premijeru avangardne kolekcije Beyond True Beauty pod nazivom Lost in Perfection, posvećene umjetničkom izražavanju u kojem ne postoje granice. U sklopu revije bit će prikazana i najnovija trendi kolekcija Street Salon, s novom limitiranom serijom nijansi. Osim Ilham i Marriet, na showu će nastupiti međunarodni edukatori iz Keune Akademije. Poznati zagrebački barber Marko Šimunović kao Keune ambasador, ekskluzivno će predstaviti novu mušku Keune kolekciju pod nazivom 1922 by J. M. Keune.

Ne propustite biti dijelom ovog vrhunskog modnog i beauty spektakla, kao i jedinstvenu priliku vidjeti uživo sjajnu Ilham Mestour na djelu. Više informacija možete saznati na: http://hairstyle-news.hr/najava-15-festival-zagreb/ i http://www.keune.hr/.