Mlade mame  Doris Pinčić i Nives Ivanišević otkrile kako do slobodnog vremena, evo u čemu je riječ

Slobodno vrijeme najdragocjeniji je dar koji same sebi možemo pokloniti. To je jasno svim mamama koje svoje vrijeme dijele s preslatkim mališanima i njihovim mnogobrojnim potrebama. „Sve se promijeni kada postaneš mama“, sigurno su vam to govorili, no malo će tko shvatiti istinski smisao te rečenice dok se ne nađe u situaciji da više ne stigne otići kod frizera ili kavu s prijateljicama odgađa već danima jer jednostavno nema vremena

Zanimljivo je kako male, svakodnevne stvari koje su nam se ranije podrazumijevale, odjednom postanu luksuz te tražimo načine kako se lakše organizirati i pronaći nešto vremena za sebe.

Glumice i voditeljice Doris Pinčić Rogoznica, inače mama dvoje dječice s dobrim stažem u balansiranju obvezama, i Nives Ivanišević, novopečena mama tromjesečnog dječaka pokazale su nam kako ipak ukrasti malo vremena za sebe. Dvije poznate mame često se druže i usprkos vremenu koje posvećuju uživanju s djecom, otkrile su svoj trik kako uštedjeti na vremenu. U tome im je najviše pomogao Braunov IPL uređaj za depilaciju koji ih je oslobodio redovitih višesatnih tretmana u beauty salonima, kako doznajemo iz njihovih objava na Instagramu.

„Kad si mama pronaći vrijeme za sebe je najčešće nemoguća misija, no uz Braun IPL uređaj moguće je ukrasti malo vremena za svoj gušt“, napisala je Doris na svojem profilu komentirajući koliko joj se život promijenio otkad ne mora brinuti o uklanjanju mrskih dlačica.

„Svaka novopečena mama zna kako je to nemati vremena za sebe“ izjavila je Nives nadodavši kako je Braun IPL uređaj: „zlata vrijedan jer zbog njega imam male radosti koje život znače.“

Doris i Nives nisu svoje oduševljenje sačuvale samo za sebe, već su odlučile svoja iskustva podijeliti sa svim mladim mamama koje muče isti problemi. Učinile su sjajnu stvar i organizirale darivanje na svojim Instagram profilima gdje je izabrana Ana Maričić, mama jednogodišnje djevojčice, koja je dobila Braunov IPL uređaj na poklon. Kad su se djevojke upoznale i kada joj je uručen Braun IPL uređaj, Ana nije krila iznenađenje i oduševljenje. Na zajedničkom photo-sessionu Ana, Doris i Nives čavrljale su poput dugogodišnjih prijateljica, a Ana je tom prilikom rekla kako zahvaljuje curama i ekipi iz Brauna na poklonu te da jedva čeka isprobati uređaj.

„Ima toliko stvari koje silno želim učiniti, a jednostavno nemam vremena za njih. Možda sada napokon počnem križati stvari s popisa“, izjavila je dobro raspoložena mlada mama.

Braunova ponuda kućnih IPL uređaja stalno se povećava te nikad nije bilo lakše doći do blistave kože pomoću sigurnog i trajnog uklanjanja vidljivih dlačica. Tretmani Braun Silk-expert IPL uređajem brzi su i jednostavni, zahvaljujući senzoru koji neprekidno očitava nijansu vaše kože, kako bi, u skladu s rezultatima, automatski prilagodio intenzitet svjetlosti pri svakom bljesku. Siguran je upotrebu na većim površinama tijela, kao i na licu. Kontinuiranom i redovitom primjenom rast dlačica se smanjuje zbog svjetlosne energije koja zaustavlja dopiranje neželjenih dlačica do površine kože.

Počastite i vi svoje najbliže ovim inovativnim beauty gadgetom i iznenadite ih slobodnim vremenom koje će napokon moći iskoristiti kako žele.