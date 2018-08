Manje od mjesec dana do 7. Dimensionsa uz Kraftwerk, Bonoba, Nilsa Frahma, Ninu Kraviz i 150 izvođača

Od 30. kolovoza do 2. rujna The Clearing, glavna Dimensions pozornica na štinjanskom poluotoku ugostit će najveća imena festivala kao što su Bonobo u posebnom cjelovečernjem setu, Underground Resistance presents Depth Charge, Jona Hopkinsa, dame techna Volvox i Ninu Kraviz te hrvatskog techno maga Petra Dundova. Uživat ćemo u live nastupima brazilskih legendi Azymuth s Marcus Valleom, u jazz, soul i hip-hop miksu benda The Comet Is Coming, jedinstvenom folk-tranceu sastava James Holden & the Animal Spirits, a svakako treba istaknuti nastup domaćeg projekta Jan Kinčl & Regis Kattie koji će međunarodnoj publici predstaviti hvaljeni album prvijenac nedavno izdan za PDV etiketu.

The Moat, po mnogima najimpresivnija pozornica festivala, rov 100 metara dug i okružen s sedam metara visokim kamenim zidom i ove će godine dobro protresti Pulu. Čast da otvori pozornicu pripala je omiljenoj techno dami Nini Kraviz, a uz nju su u četvrtak K-Hand, Bjarki i Volruptus (live). Helena Hauff, još jedno jako techno i electro ime dočekuje nas u petak u društvu Detroit In Effect i The Exalticsa. U Moat ze za vikend spuštaju Umfang, Anastasia Kristensen, Ben UFO, Pearson Sound i mnogi drugi.