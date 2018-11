MANIJA ZA DIONICAMA: Eksplozivan rast cijena dionica tvrtki koje se bave proizvodnjom marihuane

Uslijed legalizacije marihuane u Kanadi došlo je do niza inicijalnih javnih ponuda (IPO) tvrtki koje se bave proizvodnjom kanabisa, čije dionice bilježe gotovo nevjerojatan, eksplozivan rast. Tako na primjer, dionice tvrtke Canopy Growth Corp, bilježe rast od preko 500%. Dionice tvrtke Tilray Inc, koja je inicijalnu javnu ponudu sprovela u srpnju, već su skočile za preko 100%. Val američkih tvrtki koje pokreću inicijalne javne ponude na kanadskim tržištima privukao je pažnju na ovaj sektor. To bi moglo izazvati iznimno značajan rast.

Brokerska kuća Fortrade, svim čitateljima ‘Neta’ nudi ekskluzivnu priliku da među prvima u svijetu trguju cijenom dionica (takozvani CFDi) tvrtki koje se bave proizvodnjom kanabisa. Pored jedinstvene prilike za trgovanje trenutačno najtraženijim dionicama, Fortrade je za sve čitatelje pripremio i specijalan vodič ‘3 koraka za trgovanje cijenom dionica kanabis tvrtki’, koji možete preuzeti ovdje.

Ispod se nalazi detaljniji prikaz rasta cijena dionica kanabis tvrtki samo u periodu od 30. listopada do 2. studenog ove godine:



Vodič ‘3 koraka za trgovanje cijenom dionica kanabis tvrtki’ možete preuzeti ovdjeFortrade Ltd je autoriziran i reguliran u UK od strane FCA (Financial Conduct Authority) pod licencom broj 609970.Sa početkom legalizacije marihuane, vlada Kanade se nada da će dobiti bogat dio kolača na tržištu koje bi prema Deloitte izvještaju moglo vrijediti od 4,9 do 8,7 milijardi dolara godišnje. Biznis u vezi sa marihuanom značajno je porastao i u Kaliforniji. Kako navodi BDS Analytics, licencirana prodaja marihuane ove godine će vjerojatno dostići svotu od 3,4 milijarde dolara. Legalna prodaja predstavlja samo mali dio procijenjene ukupne potencijalne potražnje za kanabisom u Sjedinjenim Državama, koja se kreće oko 50-55 milijardi dolara, uključujući potražnju na crnom tržištu.

Čak i Europljani žele dio ovog kolača. Naime, danska tvrtke StenoCare je prošlog tjedna stavila svoje dionice na burzansku listu, čime je postala prva tvrtka u Europi koja je unovčila interes investitora u industriju marihuane. Cijena dionice ove tvrtke utrostručila se od kako se prvi put pojavila na dansko-švedskoj burzi 26. listopada.

CFD-i su kompleksni instrumenti i nose visoku razinu rizika od brzog gubljenja novca zbog upotrebe poluge. 86.59% retail klijenata gubi novac trgujući preko ovog providera. Trebali biste razmotriti razumijete li funkcioniranje CFD-a i možete li si priuštiti visoki rizik od gubitka novca. Možete izgubiti sva sredstva, no ne više nego što imate na racunu za trgovanje. Ovi proizvodi možda nece biti prikladni za sve klijente i stoga morate biti sigurni da ste razumjeli rizike, a potražite i neovisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, tražbinu niti transakciju, glede bilo kojega financijskog instrumenta. Fortrade ne prihvaca bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu uporabu ovih komentara niti za posljedice koje iz toga mogu proisteci. Ne daje se nikakvo uvjeravanje niti jamstvo za tocnost ili potpunost ovih podataka. Slijedom toga, svaka osoba koja postupi prema njima, radi to u potpunosti na vlastiti rizik.