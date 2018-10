Liu Jo jesenska kolekcija vraća pletivo na velika vrata

Lidija Lešić predstavlja fantastičnu Liu Jo kolekciju jesen/zima koja donosi pletivo u svim varijantama; od džempera, kardigana, haljina, kaputa pa sve do šalova, kapa i rukavica

Baš poput svih modnih klasika kojima smo se vratili s prvim jesenskim danima, Liu Jo predstavlja pletivo u jednostavnim modelima i neutralnim bojama, ali i u novim trendi izdanjima koja će podignuti i najjednostavniji jesenski look. Tako ga primjerice u svakoj prigodi možete nositi uz traperice, suknje, svilene materijale ili pak uz poslovne kombinacije. Ove sezone ovaj će topli odjevni predmet biti apsolutni must have i svaka će ga trendseterica uvrstiti u svoj styling, stoga potražite svoj omiljeni outfit u najbližem Liu Jo storeu.

PRODAJNA MJESTA FASHION&FRIENDS:

ZAGREB – Arena Centar, Vice Vukova 6 ۰ City Center one West, Jankomir 33 ۰ Ilica 33

SPLIT – Joker Centar, Put Brodarice 6 ۰ City Center one Split, Vukovarska 207 ۰ Narodni trg 4

RIJEKA – Tower Centar, Janka Polića Kamova 81a

ZADAR – Supernova, Ulica akcije Maslenica 1

PRODAJNA MJESTA LIU JO:

ZAGREB – Bogovićeva 4 ۰ Arena Centar, Ulica Vice Vukova 6

SPLIT – Joker Centar, Put Brodarice 6