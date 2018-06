Legendarni mini dostupniji nego ikad prije

Velike uštede pri kupnji najboljeg gradskog automobila uz kojeg su zabava, emocije i jedinstveno iskustvo vožnje apsolutno zagarantirani

Najprodavaniji gradski automobil premium segmenta svih vremena, legendarni MINI, sada je u redizajniranoj varijanti s 3 i 5 vrata te bogatim paketom opreme dostupniji nego ikada prije! Pri kupnji ovog turbo uzbudljivog gradskog automobila kojeg mnogi priželjkuju, uz dodatak naprednog Race Edition paketa opreme, moguće je ostvariti 51.000 kuna nižu cijenu, točnije do 51.034,19 kn uštede. Osim toga, svatko tko se odluči na mjesečnu otplatu ili na kupovinu gotovinom na poklon dobiva toliko traženi MINI sklopivi bicikl – idealnog suputnika koji u prtljažniku neće zauzimati puno prostora i vlasniku omogućiti još više kretanja na otvorenom.

„Među atraktivnim modelima financiranja putem MINI Financial Services izdvajamo financiranje po modelu 50:50 uz 0% kamate – što znači da se 50% cijene novog MINI-ja plaća odmah, a preostalih 50% za godinu dana i to uz 0% kamate“, poručuju iz Tomić &. Co. MINI salona. Mogućnost financiranja po modelu 1/3 dostupna je također uz izrazito nisku kamatnu stopu od 2,2%, ili se možete odlučiti za dnevnu ratu od 8,84 eura uz MINI sklopivi bicikl na dar. Oprema MINI Race Edition 3 i 5 vrata između ostalog uključuje MINI Service Inclusive servisni paket, Professional navigacijski sustav 8.8², aluminijske naplatke 17², boju po izboru i LED svjetla najnovije tehnologije i dizajna s upečatljivim Union Jack detaljem na stražnjim svjetlima.

Ikonu britanske auto industrije bezvremenskog dizajna i jedinstvene osobnosti u novom obliku sada krase nikad impresivnija LED svjetla obrubljena tradicionalnim kromiranim okvirom. Na modelu s petorim vratima, stražnja vrata nezamjetno se uklapaju u dizajn automobila jer „ulaze“ u blatobrane što daje zanimljiv oblik i dodatnu praktičnost. Linija prozora elegantno se uzdiže prema stražnjem kraju dok se profinjena profilna linija automobila postupno spušta prema stražnjim kotačima i tako vizualno skraćuje vozilo te ostavlja dinamičniji dojam.



Novi MINI opremljen je brojnim sigurnosnim dodacima, a inteligentni senzori pomažu u škakljivim situacijama na cesti – te tako MINI postaje sigurniji nego ikad prije.

Zavirite i u MINI lifestyle kolekciju te odaberite igračku za sebe i svoje najbliže koja će vas svakoga dana iznova podsjećati na uzbudljiv MINI svijet jedinstvene praktičnosti i stila!

Bez odgađanja, prvi slobodan trenutak iskoristite i posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli te na vrijeme rezervirajte testnu vožnju svojeg omiljenog MINI modela

Više informacija potražite na: www.mini.com.hr ili:

https://www.mini.com.hr/hr_HR/home/offers/new-cars-offers.html