Restorani i vina s Michelin preporukom na Istria Gourmet Festivalu

Oko 100.000 gostiju iz cijelog svijeta koji svake godine posjete Plava Laguna Croatia Open Umag, na 29. izdanju turnira uživat će u još bogatijoj ponudi nezaobilaznog Istria Gourmet Festivala

Umag, 20. lipnja 2018. – Svake godine u vrhunskim teniskim mečevima, bogatoj gourmet ponudi i izvrsnom party programu na Plava Laguna Croatia Openu Umag uživa oko 100.000 gostiju iz cijelog svijeta, a na ovogodišnjem izdanju koje se održava od 13. do 22. srpnja, istarske će delicije moći kušati na čak deset punktova od kojih će jedan biti – Michelin punkt. Izuzev restorana Zigante koji već tradicionalno sudjeluje na Istria Gourmet Festivalu, Plava Laguna Croatia Openu Umag pridružit će se još tri restorana vlasnika Michelin preporuke, koji će svoje najbolje tanjure gostima predstaviti upravo na novom Michelin punktu.

“Da se gospodin nakon večere nije predstavio i izvadio značku Michelin, nikad ga ne bi skužili. Jeo je četiri slijeda i fotografirao svaki tanjur, no to danas svi rade, pa nisam tome davao preveliku pažnju. Inzistirao je na klasičnim jelima i pio lokalno vino, a kad je platio došao je do šanka i izvadio značku Michelin vodiča. Kao grom iz vedra neba“, s osmijehom prepričava Ivan Badurina, vlasnik istarskog restorana Badi, ponosnog vlasnika Michelinove preporuke, koji će gostima na Michelin punktu ponuditi svježe lokalne namirnice u “Destrukciji”, brudetu od sipe te crne burgere sa srdelama i još nekoliko iznenađenja. Za razliku od Badurine, Teo Fernetich ni dan danas ne zna tko je bio taj “sretni gost” koji je njegovom restoranu San Rocco dodijelio Michelin preporuku, no ne krije zadovoljstvo što ih je svrstao u ugostiteljsku elitu.

“Nismo ni znali da su Michelinovi inspektori u Istri. Preporuka nas je itekako iznenadila, a nadam se da im se svidjela cjelokupna atmosfera, sve od usluge do hrane, jer je to ono što pokušavamo priuštiti svim našim gostima“, kaže Fernetich čiji će San Rocco na Plava Laguna Croatia Openu Umag kroz nekoliko slijedova gostima servirati – svoju povijest! Moći će kušati razna jela od cappucina spravljenog od sipa i tartufa do svinjskog flama u korici od pistacija. Fabricio Vežnaver za sebe kaže da na svakom tanjuru ostavi srce i dušu, pa nije ni čudo da je njegov restoran Pergola oduševio Michelinovog inspektora. U Pergoli se meni često mijenja ovisno o sezoni, no kuha se samo svježe i istarsko, a povrće obitelj uzgaja u svome vrtu.

“Kuhanje je moja ljubav tako da sam bio presretan zbog preporuke. Michelinova zvjezdica bila bi ostvarenje snova, no moram priznati da mi je ipak važnija pohvala i zadovoljstvo gostiju. Njihov osmijeh znači da smo na pravom putu“, kaže Vežnaver koji za Istria Gorumet Festival na Plava Laguna Croatia Openu Umag sprema pravu poslasticu: sendvič od kvarnerskog škampa, maslina i naranče za osvježenje, hobotnicu kuhanu na niskoj temperaturi te jakobove kapice na žaru.

Uz dobru hranu nezaobilazna je i dobra kapljica vina, pogotovo u Istri koja se diči nekim od najkvalitetnijih vinogorja što je potvrdio i sam Michelin dodjelivši preporuku za 16 istarskih vina. Njih čak 11 moći ćete kušati na Plava Laguna Croatia Openu Umag u sklopu programa “Skrivene čari istarskih vina” koje vodi naš poznati sommelier Emil Perdec.

“Michelinova preporuka je našim vinarima još jedan dašak vjetra u njihova jedra kojima se oni sa svojim vrhunskim vinima svake godine snažno približavaju vrlo zahtjevnoj vinskoj konkurenciji. Ta preporuka je dokaz predanog i kvalitetnog rada istarskih vinara i njihovom ustrajanju da su sa svakom berbom sve bolji“, kazao je Perdec i najavio da će “Skrivene čari istarskih vina” i ove godine gostima dočarati širinu istarskog terroira. Kušat će se vina u šest zanimljivih kategorija: pjenušci, mlade malvazije, odležane malvazije, odležani terani, odležani crveni kupaži i odležani cabernet sauvignoni, a jedno od predstavljenih vina tajnim će glasanjem biti odabrano za ATP vino 2018. godine.

Istria Gourmet Festival već je devet godina nezaobilazni dio Plava Laguna Croatia Opena Umag, skupa s omiljenim restoranima Zigante i Naša Kužina, a od ove godine i RougeMarinom te Michelin punktom. Naša Kužina, pod vodstvom chefa Zdravka Tomšića, gostima će predstaviti autentičnu istarsku kuhinju, od svježe ribe i najboljih maslinovih ulja, do gurmanskog boškarina i svestranog istarskog sira. RougeMarin Marina Medaka pokrenuo je u Hrvatskoj pravu burger-revoluciju prije par godina, a zašto se u vrlo kratkom roku prometnuo u jedan od najpopularnijih restorana u Zagrebu, gosti Plava Laguna Croatia Opena Umag moći će doznati iz prve ruke.

Bez obzira preferirate li dobru igru na teniskom terenu, partyje do ranih jutarnjih sati ili ste zaljubljenik u hranu i vrhunska vina, posjetite Plava Laguna Croatia Open Umag od 13. do 22. srpnja i uživajte u bogatoj ponudi najboljeg teniskog turnira na ovim prostorima.

Više informacija o cjelokupnom programu pronađite na službenoj stranici turnira .