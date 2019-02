Najveći regionalni kongres gastronomije i ugostiteljstva Chefs’ Stage objavio ovogodišnje sudionike

Od degustacija vina i vrhunskih masterclassova s najboljim chefovima svijeta, preko panel diskusija pa sve do jedinstvenih gala večera na zanimljivim lokacijama čeka vas na drugom po redu Chefs’ Stageu od 18. i 19. ožujka u Šibeniku.

Najveći regionalni gastronomski festival Chefs’ Stage pretvorit će Šibenik centralnom pozornicom najvećih svjetskih kuharski znalaca koji će spremno dijeliti tajne svoje uspješne kuhinje.

Osim već najavljene ikone svjetskog kulinarstva, Elene Arzak, glavnog lica restorana Arzak koji drži 3 Michelin zvjezdice, Chefs’ Stage ugostit će još veliki broj internacionalnih imena poput Jonathana Bennoa, Miche Schäfera, Anthonya Genovesea i Alaina Weissgerbera i mnogi drugi.

Jonathan Benno Anthony Genovese Alain Weissgerber Micha Schäfer

Jonathan Benno, u tri desetljeća karijere kuhao je u nekim od najcjenjenijih svjetskih restorana uz bok nekima od najslavnijih chefova poput Johna Farnswortha, Michela Mina i Daniela Bouluda. Nakon dvanaest godina provedenih u restoranima Per Se i Lincon Ristorante pridružio se timu The Evelyn hotela u New Yorku gdje je predstavio tri kulinarska koncepta potpisana svojim imenom.

Micha Schäfer nije morao dvaput razmisliti o odgovoru na poziv Billyja Wagnera da mu bude partner u berlinskom restoranu “Nobelhart & Schmutzig”, u kuhinji koja je fokusirana isključivo na proizvode iz vlastite regije. Nakon samo devet mjeseci Micha Schäfer osvojio je prvu Michelin zvjezdicu te 16 od mogućih 20 bodova u Gault Millau vodiču. “Nobelhart & Schmutzig” slovi za berlinsku Nomu i jedan je od najavangadnijih njemačkih restorana.

Alain Weissgerber glavni je chef kultnog austrijskog restorana Taubenkobel u vlasništvu obitelji Eselbock, koji je pod njegovim vodstvom nagrađen s dvije Michelinove zvjezdice i 18 od mogućih 20 bodova u Gault Millau vodiču. Taubenkobel svoju kuhinju bazira na panonskom gastronomskom nasljeđu, a nadaleko su poznati po svojem originalnom konceptu i legendarnim pop-up inačicama.

Nakon rada u brojnim restoranima Michelinovih zvjezdica diljem Francuske, uključujući Monako, Marseille i Nice, Anthony Genovese otvara vlastiti restoran u Rimu. Za koncept Il Pagliaccio restorana crpio je inspiraciju iz putovanja, ali mu je u konačnici slavlje talijanske gastronomije donijelo dvije Michelinove zvjezdice.

Svatko od njih prepoznatljiv je po specifičnom načinu kuhinja i odnosu prema hrani, a svoje viđenje kulinarstva predstavit će i hrvatski chefovi među kojima Ante Božikov (Opat), Ante Udovičić (Lemongarden), David Skoko (Batelina), Deni Srdoč (Draga di Lovrana), Goran Kočiš (Noel), Hrvoje Kroflin (Mano 2), Hrvoje Zirojević (Laganini), Ilja Đekić (Monte), Ivan Erak (hotel Palace), Ivan Pažanin (Štorija), Jurica Jantolek (Pod Zidom), Lucija Tomašić (Mala Truba), Marina Gaši (Marina), Marko Gajski (Lešić Dimitri Palace – LD Restaurant), Marko Palfi (The Garden Bar & Kitchen), Matija Bregeš (Boškinac), Mate Janković, Melkior Bašić (Jadranka hoteli – Alhambra), Priska Thuring, Stipe Šušnjara, Tea Mamut (O’š Kolač), Robert Hromalić (Le Kolač), Vedran Petranović (Dubravkin put) i Vjeko Bašić (Boba).

Karte za za Chefs’ Stage su u prodaji preko sustava Entrio. Sve dodatne informacije potražite na službenim stranicama Chefs’ Stagea kao i na društvenim mrežama, gdje se svakodnevno objavljivljuju novosti vezane za program.

Pridružite nam se u hedonističkom slavlju i udovoljavanju svim osjetilima.