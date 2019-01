Konačno bezbolno uklanjanje dlaka – Neželjene dlačice odlazite!

Stoljećima, uklanjanje dlačica je dio svih kultura. Iako su se metode uklanjanja dlačica razlikovale, konačni cilj je bio isti. Svi su željeli da uklone neželjene dlačice s tijela. Postoji mnogo načina za uklanjanje dlaka, kao što su brijanje, vosak ili čak laserski tretman. Neki od ovih tretmana ne daju trajne rezultate dok drugi dokazuju da ako nema boli, nema ni učinka.

Previše metoda za uklanjanje dlaka

Tijekom godine, muškarci i žene upuštaju se u dugotrajne i često bolne metode uklanjanja dlaka. Brijanje i vosak su najpovoljniji i najčešći tretmani koji su ti danas dostupni i na policama lokalnih trgovina.

Brijanje – brijanjem ti ustvari stružeš površinu i uklanjaš samo one dlake koje su na površini. Ponekad korištenje žileta može biti opasno, a dlačice izrastaju jače i deblje.

Vosak – kada koristiš vosak, bio on hladan ili vruć, nanosiš ga na svoje tijelo ili na površinu trakica za depilaciju prije nego što strgneš trakicu s kože. Depilacija voskom može biti neuredna. To je brza metoda, ali obje metode ne daju trajne rezultate i uglavnom je bolno dok trgaš trakice. A ako porežeš kožu ili arteriju tijekom brijanja, to može biti jako bolno.

Kreme za depilaciju – još jedna opcija koju možeš razmotriti su kreme za depilaciju. Prema FDA, kreme za depilaciju funkcioniraju kao kemijski žileti. Kemikalije mogu uzročiti ozbiljne iritacije kože i opekline ako stoje predugo na tvojoj koži. Ovo također nije trajna metoda i trebate je izbjegavati zbog posljedica koje može izazvati.

Epilatori – znaš za epilatore? Epilatori koriste električne diskove koji se vrte i trgaju dlake s pokretljivim, rotirajućim mehanizmom koji čupa više dlačica odjednom. Proizvod je skup, ali ne daje trajne rezultate. Pored toga, bolno je i mučno.

Elektroliza – sljedeća opcija za razmatranje je elektroliza. Tijekom elektrolize kirurška igla se ubada u tvoju kožu. Ona uništava tvoje dlake u korijenu kroz valove i struju koje šalje kroz iglu. Ova metoda je trajna, ali bolna i uopće nije povoljna.

Laser – još jedno trajno rješenje jeste laserski tretman, ali je također skup kao i elektroliza. S laserom također postoji mogućnost da dobiješ infekciju, ožiljke ili opekline tijekom tretmana.

Star Silk Pro – a tu je i Star Silk Pro, bezbolno rješenje za uklanjanje dlačica koje koristi na tisuće ljudi. Povoljan, bezbolan i jednostavan tretman za uklanjanje dlačica koji garantirano funkcionira.

Konačno se oslobodi neželjenih dlačica

Problem s običnim tretmanima za uklanjanje dlačica jeste što su uglavnom bolni, izazivaju iritacije kože i urastanje dlaka. Ali što ako saznaš da postoji bezbolno i povoljno rješenje za uklanjanje dlačica? Onda isprobaj Star Silk Pro, sigurnu i bezbolnu metodu za uklanjanje dlačica.

Zamisli da ne moraš opet da se briješ ili trpiš bolne depilacije da se riješiš neželjenih dlačica. Ostale metode uklanjana dlačica sa sobom nose rizik od iritacije. Pored toga, neminovno dolazi do urastanja novih dlačica koje rastu. Ako se odlučiš za lasersko uklanjanje dlačica ili elektrolizu, moraš odmah da se spremiš na velike izdatke.

Star Silk Pro je bezbolno i učinkovito rješenje za uklanjanje dlaka. Kako funkcionira? Star Silk Pro koristi jedinstvenu mrežu kristala koji bruse vrh dlačice. Tako se vrh dlake potpuno stanjuje, pa dlačica nema oštar vrh kad raste. Pri tome i ne čupa je iz korijena, što inače izaziva jači rast dlačica i urastanje.

Star Silk Pro prilikom uklanjanja dlačica također vrši i piling kože. Na taj način uklanja mrtve stanice s kože, pa je koža nevjerojatno glatka i mekana na dodi r .

Isprobaj Star Silk Pro na 44 dana i u udobnosti svog doma uvjeri se u čaroliju. 100% zadovoljstvo je zajamčeno i više nećeš morati trpjeti bolne metode da dobiješ besprijekorno glatku kožu. Isprobaj Star Silk Pro odmah!

Ako i ti imaš problem s prebrzim rastom dlačica, nelagodom zbog njihovog uklanjanja i urastanja, a dosadile su ti dosadašnje metode, imamo dobre vijesti.

Samo za naše čitatelje distributer daje popust od 50 % – pod uvjetom da naruče ODMAH!

Umjesto 319,94 kn, što je redovna cijena proizvoda, danas ćeš ovaj proizvod za jednostavno uklanjanje dlačica dobiti za SAMO 159,97 kn! Požuri, zalihe su ograničene. KLIKNI OVDJE >>