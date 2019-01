JOSIPA LISAC EKSKLUZIVNO 13.02. NA FILMSKOM PLATNU U KAPTOL BOUTIQUE CINEMA I CINESTARU 4DX MALL OF SPLIT

Ovo jedinstveno audiovizualno iskustvo je esencija glazbe i emocija, a donosi kultne hitove kraljice rocka u savršenom ambijentu za slušanje i gledanje u kinu! Kad je pogledala ovu jedinstvenu snimku iz studija Croatia Recordsa, izjavila je: “Ovo je fenomenalno, kakva slika, kakav ton!“

Josipa Lisac još jednom ide korak dalje. U Hrvatskoj, jedino u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema i splitskom CineStar 4DX Mall of Split, uoči Valentinova, 13. veljače moći ćete doživjeti jedinstvenu projekciju na filmskom platnu: “Josipa Lisac from Croatia Records studio… tu u mojoj duši stanuješ…”. Riječ je o ekskluzivnoj projekciji kao što to rade popularni svjetski bendovi, a koja se događa samo jednom tako da nema reprizu. Upravo je u tome i čar ovakvog projekta.

Snimka koju ćete moći pogledati u kinu, nastala je u studiju krajem prošle godine kada je Josipa Lisac okupila ekipu sjajnih glazbenika koji ju već godinama prate na koncertima; Davora Črnigoja, Josipa Graha, Borne Šercara i Tonija Starešinića, te je krenula u nesvakidašnji pothvat: snimanje albuma koje je trajalo punih šest sati! Vidjeti sve glazbenike koji snimaju odjednom danas je gotovo nezamislivo. Ako se tome doda činjenica da je uz ekipu snimatelja koju je predvodio sjajni Marko Zeljković, ovaj materijal snimljen po prvi put u studiju s 4K kamerama i u Dolby 5.1 tehnici, možemo reći da ovo glazbeno izdanje može stati uz bok svjetskim izdanjima.

Uz kultne hitove kao „Dok razmišljam o nama”, “Nismo mi bez cilja”, “Gdje Dunav ljubi nebo”, “Danas sam luda”, “Hir”, “Magla”, te uz Josipine omiljene suradnike, nastala je prava čarolija. Upravo su Josipa Lisac, CineStar i Croatia Records odlučili na filmskom platnu i uz vrhunsku audiovizualnu opremu prikazati ovaj sjajan materijal povodom dana zaljubljenih. Nakon toliko godina izuzetne karijere i nepresušne inspiracije, jasno je da je okosnica cijelog njezinog stvaralaštva – ljubav.

Dvanaest pjesama u novim aranžmanima kao presjek Josipine karijere koja traje više od 50 godina uz njezina intimna razmišljanja između pjesama, oduševit će 13. veljače sve ljubitelje njenog lika i djela. Izvan Hrvatske, projekciju će još jedino moći doživjeti publika u CineStaru 4DX Novi Sad.

Ulaznice za ovaj pionirski projekt Josipe Lisac u Zagrebu i Splitu su u prodaji na blagajnama kina, putem iCineStar aplikacije ili online na:http://bit.ly/TuUMojojDusiStanujes