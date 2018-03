John Pavlish pred objektivom razotkrio ljepotu koja dolazi iznutra

Izložba Beauty Within – powered by Jana kolagen beauty u Galeriji Kranjčar okupila je brojne predstavnike javnog života i potaknula vječnu raspravu o važnosti vanjskog izgleda nasuprot unutarnje ljepote

Nikakvi fotografski ni make up trikovi nisu potrebni za isticanje istinske ljepote, zaključili su brojni okupljeni na izložbi Johna Pavlisha. Pod geslom ljepote koja dolazi iznutra mladi, no već eminentni fotograf predstavio je svoju četvrtu po redu samostalnu izložbu kojom se po prvi put u karijeri detaljnije pozabavio onim na prvi pogled nevidljivim – snagom duha i osobnošću. S tim ciljem okupio je slavne predstavnice domaće javnosti te ih razotkrio u svim njihovim nesavršenostima kao pravim izrazom njihove osobnosti i istinske ljepote. Izložbu su sinoć među prvima pogledali brojna imena društvene scene: Lana Gojak, Petra Kurtela, Mara Bratoš, Nikša Kušelj, Petar Cvirn, dvojac eNVy room, Monika Kravić, Luka Grubišić, Miran Kurspahić, Nina Mia Čikeš, Đurđa Tedeschi, Boris Banović, Hrvoje Dumančić, Iva Majoli i brojni drugi.

„Serijom od deset crno-bijelih portreta želio sam ispričati intimnu priču, ne samo ovih deset dama nego i svakoga od nas ponaosob. Sa svih strana obasipaju nas idealiziranim, stiliziranim i retuširanim prikazima poznatih osoba gdje se, u potrazi za savršenstvom, često iz vida gubi njihova prava osobnost. Čvrsto sam uvjeren da istinska ljepota dolazi iznutra, iz svijesti o tome tko smo doista“, navodi autor.

Bez make up-a i stilizirane kose, naoružane samo blistavim osmjesima, pred Pavlishev objektiv stale su Jelena Rozga, Jelena Veljača, Tihana Harapin Zalepugin, Anamarija Brkić, Iva Radić, Judita Franković, Ljupka Gojić Mikić, Sara Renar, Ana Radišić i Antonija Matković. Konačni je rezultat serija fotografija koju ćemo dugo pamtiti, ne samo po vrsnosti autora, nego i po poruci koju prenosi, a to je da: ljepota dolazi iznutra.

„Od prvog predstavljanja javnosti Jana kolagen beauty posvećena je ljepoti koja dolazi iznutra na način da brižno odabranim sastojcima pozitivno utječe na lijep i njegovan izgled kože, koja je svojevrsno ogledalo našeg zdravlja. Priča ove izložbe o ljepoti vidljivoj bez trikova i pomagala kao što su make up i photoshop potaknula nas je na uključivanje i širenje poruke da je ono najvažnije često na prvi pogled skriveno“ – istaknula je Mara Bekavac, brand managerica Jane kolagen beauty kao partnera projekta.

Izložba Johna Pavlisha Beauty Within – powered by Jana kolagen beauty može se pogledati u Galeriji Kranjčar do 20. veljače u vremenu od 11,00 do 19,00 sati. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje.