Jednostavno i sigurno obnavljanje kože u 3 koraka

Bilo da se radi o malenoj posjekotini na prstu ili ogrebotini na nozi, površinske ozljede su dio životne svakodnevice. Ponekad je teško odrediti hoćemo li sami sanirati površinsku ozljedu kod kuće ili pak potražiti liječničku pomoć

Nasreću saniranje površinskih rana više ne mora biti problem! Ovisno o vrsti, veličini i dijelu tijelu na kojem se nalazi površinske ozljede mogu se jednostavno sanirati kod kuće. Stručnjaci iz Hansaplasta predlažu 3 jednostavna koraka u njezi površinskih rana koji će spriječiti infekciju i potaknuti dvostruko brže zacjeljivanje bez ožiljaka

ČIŠĆENJE:

Čišćenje površinske rane od prljavštine i bakterija je nužan prvi korak za optimalno obnavljanje kože. Kako bi se spriječili mogući problemi, pošpricajte Hansaplast antibakterijski sprej za vanjsko čišćenje kože s udaljenosti od otprilike 10 cm po čitavom području površinske ozljede. Ponovite ako je potrebno te nježno osušite ranu tapkajući gazom oko rane.

ZAŠTITA:

Nadalje, važno je zaštititi površinsku ozljedu od vanjskih utjecaja kao što su prljavština i bakterije kako bi se osiguralo neometano obnavljanje kože. Prekrijte površinsku ranu Hansaplast flasterom koji najviše odgovara vašim potrebama. Svakodnevno mijenjajte flaster osim ako vam liječnik nije drugačije preporučio.

OBNAVLJANJE:

Pomozite obnavljanju kože s maksimalnim estetskim učinkom s redovitim nanošenjem Hansaplast masti za obnavljanje kože. Mast se može koristiti na svim površinskim ozljedama u bilo kojoj fazi obnavljanja kože. Ako je potrebno, zaštitite površinsku ozljedu nekim od standardnih Hansaplast flastera kao što su Classic, Elastic, Universal ili Sensitive.

HANSAPLAST ANTIBAKTERIJSKI SPREJ ZA VANJSKO ČIŠĆENJE KOŽE

Nježan i bezbolan antibakterijski sprej za čišćenje površinskih ozljeda

Prilikom površinskih ozljeda oštećena je zaštitna barijera kože što omogućuje prodiranje prljavštine i bakterija u tijelo. To može uzrokovati infekcije čiji rezultat je daljnje oštećenje kože i produljeni postupak zacjeljivanja. Ukoliko infekcija nije odgovarajuće tretirana može se proširiti i uzrokovati ozbiljnije komplikacije

Novi Hansaplast antibakterijski sprej za vanjsko čišćenje kože pruža jednostavno rješenje za čišćenje površinskih ozljeda kao što su posjekotine, ogrebotine i žuljevi. Po savjetu liječnika može se koristiti i kod postoperativne njege rana.

– Učinkovito štiti površinske ozljede od infekcije

– Brza i bezbolna primjena

– Ne sadrži bojila – bez mrlja na odjeći

– Prikladno za korištenje na dječjoj i osjetljivoj koži

– Pakiranje omogućuje korištenje iz svih kuteva

ZAŠTITA IZ HANSAPLASTA

Odgovarajući flaster za zaštitu svih vrsta površinskih ozljeda

Kada su izložene površinske ozljede moraju se nositi s brojnim vanjskim čimbenicima kao što su voda i bakterije koje mogu dovesti do infekcije, oticanja ili drugih komplikacija. Držati površinsku ozljedu zaštićenom ključ je zacjeljivanju. Ovisno o vrsti i veličini Hansaplast flasteri pružit će odgovarajuću zaštitu.

NOVA HANSAPLAST MAST ZA OBNAVLJANJE KOŽE

Ubrzava zacjeljivanje površinskih ozljeda

Kada smo ozlijeđeni očekujemo kako će površinska ozljeda brzo zacijeliti bez ostavljanja ožiljaka. Nažalost zacjeljivanje površinskih ozljeda zahtjevan je proces i mnogi čimbenici mogu ga usporiti.

Stručnjaci iz Hansaplasta predlažu svakodnevno nanošenje Hansaplast masti za obnavljanje kože sve dok površinska ozljeda u potpunosti ne zacijeli kako biste dvostruko ubrzali proces zacijeljivanja bez ostavljanja ožiljaka. Hansaplast mast za obnavljanje kože stvara zaštitnu barijeru na površinskoj ozljedi stvarajući idealnu okolinu za brže zacjeljivanje.

– Potiče dvostruko brže zacjeljivanje

– Smanjuje mogućnost nastanka ožiljaka

– Za sve vrste površinskih rana

– Pogodno za korištenje na koži djece i dojenčadi

– Bez parfema, boja i konzervansa

– Prikladno za vegane (bez sastojaka životinjskog porijekla)

Površinske rane tretirane Hansaplast masti pokazale su značajan napredak u obnavljanju kože i bolji estetski učinak u odnosu na netretirane površinske rane (*u usporedbi s netretiranim površinskim ranama).

PRIMJENA HANSAPLAST MASTI ZA OBNAVLJANJE KOŽE

Njega osjetljive dječje i kože dojenčadi

Dječja koža je osjetljiva i zato sklonija isušivanju. Izrazito suhi i nadraženi dijelovi kože su česti, osobito na dječjim obrazima i pelenskom predjelu. Stalna izloženost vlazi, toplini i trenju pelena često će kod djece dovesti do upaljenog i crvenog pelenskog područja poznatog pod nazivom pelenski osip. Kako bi se spriječio nastanak površinskih ozljeda, prilikom mijenjanja pelena potrebno je nanijeti tanki sloj Hansaplast masti za obnavljanje kože. Blaga formula Hansaplast masti za obnavljanje, sa samo nekoliko sastojaka, idealna je za osjetljivu kožu beba. Stvaranjem zaštitnog sloja Hansaplast mast za obnavljanje kože pomoći će u obnovi i ostaviti dječju kožu nježnom i zaglađenom.

Njega osjetljivih bradavica dojilja

Dojenje je poseban trenutak povezivanja majke i djeteta. Nažalost često, osobito u prvim danima dojenja, dolazi do pojave bolnih bradavica zbog hormonalnih promjena i rastezanja kože prilikom sisanja. Ukoliko bradavice nisu dovoljno hidratizirane može doći do pucanja kože, a ponekad i krvarenja. Redovito nanošenje Hansaplast masti za obnavljanje kože na ispucale i nadražene bradavice pružit će im potrebnu hidrataciju i ubrzati zacjeljivanja površinskih ozljeda te omogućiti nesmetano uživanje u dojenju.

Njega usana

Kako bi usne bile lijepe i privlačne potrebno im je pružiti odgovarajuću njegu. Nažalost ispucale usne su, kako estetski tako i medicinski, problem s kojim se velik broj ljudi susreće. Dolaskom hladnijeg i vjetrovitijeg vremena dolazi do smanjenje cirkulacije krvi u usnama što dovodi do daljnje dehidratacije. Ako nisu pravilno njegovane suhe i blijede usne mogu popucati i tako stvoriti bolnu površinsku ozljedu. Redovito nanošenje Hansaplast masti za obnavljanje kože umirit će usne, pružiti im potrebnu hidrataciju i obnoviti oštećenu kožu. Hansaplast mast za obnavljanje kože poslužit će i kao odlična baza prije nanošenja izrazito suhih i mat ruževa koji mogu dodatno isušiti usne i dovesti do pucanja kože. Nanese li se prije spavanja, u debljem sloju, Hansaplast mast za obnavljanje kože poslužit će kao maska za obnavljanje usana.

Njega ruku i zanoktica

Konstanta izloženost vodi, prljavštini, kemikalijama ,suncu i drugim vanjski čimbenicima može oštetiti vanjski sloj kože na rukama i zanokticama. Kada je oštećena koža nema sposobnost zadržavanja vlage i postaje suha. Aktivni sastojci, pantenol i glicerin, u Hansaplast masti za obnavljanje kože nahranit će kožu, pružiti potrebnu hidrataciju i ubrzati postupak regeneracije. Hansaplast mast za obnavljanje kože poslužit će kao maska za omekšavanje kože na rukama i zanokticama nanese li se prije spavanja u debljem sloju. Ujutro će ruke biti sjajne i podatne, a zanoktice omekšale

Njega kože nakon tetoviranja

Nakon postupka na mjestu tetoviranja (koža lica i tijela, obrve, usne) ostaje površinska ozljeda koju je potrebno odmah zbrinuti kako ne bi došlo do neželjene infekcije. Hansaplast mast za obnavljanje kože stvorit će zaštitni sloj i tako zaštititi površinsku ozljedu od prodiranja prljavštine i drugih vanjskih utjecaja. Aktivni sastojci pantenol i glicerin umirit će kožu i pružiti odgovarajuću hidrataciju. Redovito nanošenje Hansaplast masti za obnavljanje kože potaknuti će proces zarastanja i obnoviti kožu uz maksimalni