Jedinstveni ručni sat neprikosnovene elegancije i vrhunske izrade za muškarce koji znaju što žele

Sat predstavlja muški ekvivalent nakita. Uz to što pokazuje vrijeme i datum, sat je ujedno i simbol stila i prestiža

Jedna je od važnih životnih investicija jer je riječ o predmetu koji traje godinama, a ako ga dovoljno dobro održavate može trajati generacijama. Što je sat stariji, njegova vrijednost sve više raste.

Baš kao kada birate nakit i odjeću za razne prilike, tako je i sa satovima, počnite s klasikom. Satom s čeličnim remenom pogodnim za posao i za svakodnevnu uporabu. Luksuzni sat Winston White je šik, odlikuje ga jednostavna elegancija te vrhunska kvaliteta. U šarolikoj ponudi raznih dizajna i oblika upravo ovaj sat može odgovoriti svim vašim zahtjevima. Idealan je za sve one koji žele lijep i kvalitetan sat po pristupačnoj cijeni.

Najpopularniji model muškog sata

Prelazak s džepnog na ručni sat označio je početak nove ere urarstva. Već tada je bilo jasno kakva nam moda predstoji. Ekstravagantni srebrno-crni sat Winstone White jako privlačnog dizajna od nehrđajućeg čelika prati nove trendove, ali i dalje zadržava klasični stil. Zadovoljava najviše standarde i svojim zanosnim dizajnom nimalo ne zaostaje za puno skupljim i poznatijim satovima. Vrhunska izrada od nehrđajućeg čelika samo dodatno doprinosi njegovoj eleganciji i definitivno ističe vašu osobnost.

Winston White pokreće kvalitetan kvarcni mehanizam, a to ga čini drastično preciznijim od klasičnih automatskih satova. Također, sat s kvarcnim mehanizmom je puno jeftiniji, a pritom i lakši za održavanje.

Vodootporan sat visoke kvalitete

Budući da je voda jedan od najvećih neprijatelja skoro svakog sata, proizvođači sata Winston White su na to obratili posebnu pozornost. Učinili su ga vodootpornim, tako da više nema opasnosti od toga da će se smočiti na kiši ili dok perete ruke. No poželjno bi bilo izbjegavati tuširanje sa satom. Razlog za to je što para i vruća voda mogu prouzročiti kondenzaciju vode u satu i tako oštetiti sam mehanizam.

Osim visoke kvalitete i elegantnog dizajna, ističe se i po vrlo povoljnoj cijeni koja je ujedno jedna od glavnih stvari o kojima muškarci brinu prilikom izbora sata. Unatoč tome, mnogi bi izdvojili pravo bogatstvo kako bi sebi priuštili sat Winston White i time upotpunili svoju kolekciju.

Udoban remen od nehrđajućeg čelika

Zbog svoje dominantnosti na satu, remen je snažan dizajnerski element. Napravljen je od nehrđajućeg čelika isto kao i ostatak sata. Iako na prvi pogled ne djeluje tako, ovaj remen je nevjerojatno udoban. Nećete ni osjetiti da ga nosite. Ne ostavlja tragove nakon nošenja, niti stvara nelagodu.

Prednost metalnog remena su njegova antialergijska svojstva koja posjeduje. To čini ovaj sat još poželjnijim, ako to uopće može biti, jer već sada ostavlja iza sebe brojne satove svjetski poznatih marki. Ne treba govoriti ni to da remen od nehrđajućeg čelika predstavlja čistu eleganciju i da je savršen za kombiniranje sa svim odjevnim predmetima i drugim nakitom od metala.

Najveće zasluge za njihovu popularnost i sve veću primjenu pripadaju nikom drugom do popularnom filmskom junaku i tajnom agentu 007. Svi dobro znamo tko je to. Najveći macho muškarac svih vremena nosio je satove s metalnim remenom uz smoking, a jednako dobro i uz bilo koji casual outfit.

Brojčanik sa skladno oblikovanim detaljima

Osim cijene, brojčanik odnosno lice sata je nešto na što muškarci najviše obraćaju pozornost. Izgled brojčanika dosta utječe na sam izbor sata. Sat Winston White ima vrlo jednostavan brojčanik s bijelom podlogom koja ne umara. Kazaljke su metalne i providne te čine čitanje vremena znatno lakšim. Na brojčaniku se nalazi posebno odvojen dodatak za prikazivanje datuma, a s bočne strane brojčanika nalazi se i krunica skladno uklopljena u čitav dizajn. Njome možete podesiti točno vrijeme i datum. Na brojčaniku se nalazi i ojačano staklo koje ga štiti od udaraca.

Kako biste dodatno zaštitili svoj Winston White dok ga ne nosite, čuvajte ga u posebnoj kutiji za sat. Tako ćete zaštiti vaš sat od prašine i ogrebotina. Bit će van dosega djece koja ga mogu oštetiti.

Ako ste pravi ljubitelj satova, onda će vas sljedeća vijest razveseliti. Pripremili smo posebno iznenađenje samo za vas. Za sve naše čitatelje distributer je osigurao nevjerojatan popust od 50 % na kupovinu dragocjenog i elegantnog ručnog sata Winston White.

Jedini uvjet koji morate ispuniti je da naručite odmah i umjesto pune cijene platit ćete ga dvostruko manje. Zato požurite, zalihe su na isteku! Ne dopustite da vam primjerak elegantnog ručnog sata izmakne ispred nosa.

Kliknite ovdje kako biste naručili Winston White, vrhunski sat besprijekorne kvalitete i bezvremenskog dizajna!