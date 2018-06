Inkontinencija pogađa 20 posto starijih od 40 godina: program vježbanja “Body tehnika” pomaže riješiti problem

Inkontinencija se može dogoditi i događa se svima, no razgovor o njoj često izaziva nelagodu i sram. Kako bi se držala pod kontrolom ili kako do nje uopće ne bi došlo, Hartmann je kao aktivni sudionik u raspravi o inkontinenciji pokrenuo radionice s vježbama i savjetima kako bi se javnost upoznala s metodama rješavanja ovog problema. Nakon intenzivnog tromjesečnog vježbanja, 70 korisnika – štićenici doma za starije osobe Maksimir, u kojem je prvi puta proveden ovaj integrirani program jačanja zdjeličnog dna, unaprijedilo je kvalitetu svog života i ublažilo simptome inkontinencije

Kvaliteta života može biti ozbiljno narušena kod osoba koje pate od inkontinencije. Osim fizičkih simptoma poput oslabljenog mjehura i nekontroliranog curenja, inkontinencija prouzrokuje zabrinutost, osjećaj srama pa čak i socijalnu izoliranost. Zbog toga je Hartmann, prepoznatljivi brend na hrvatskom tržištu koji proizvodi medicinska i higijenska pomagala, odlučio vratiti samopouzdanje svima koji pate od inkontinencije kroz podršku i stručne savjete pokretanjem prvog pilot programa vježbanja – Body tehnika, u domu za starije osobe Maksimir, a pod vodstvom idejne začetnice ovog programa Ana Marije Jagodić Rukavine.

“ Svi mi smo rođenjem inkontinentni. S vremenom stječemo naviku i učimo kako kontrolirati svoje mišiće. Uzimamo to zdravo za gotovo jer cijeli život s tim živimo. Kasnije nas to sustigne. Nama nikad nije bila ideja i cilj biti samo proizvođač medicinskog potrošnog materijala i dati instant rješenje, nego nam je uvijek bio cilj da budemo partneri“, istaknuli su predstavnici Hartmana. Prehrana i vježbanje imaju primarnu ulogu u borbi protiv inkontinencije i upravo to stručnjaci iz Hartmanna naglašavaju kao dugoročno rješenje.

VJEŽBANJE U 85. GODINI JE MOGUĆE

Dom Maksimir se susreće s izuzetno velikim financijskim izdvajanjima za nabavu pomagala za inkontinenciju, potrebama kontinuirane edukacije korisnika i osoblja u primjeni pomagala i stalnoj potrebi uključivanja stručnjaka različitih struka – liječnici, ginekolozi, socijalni radnici, psiholozi i drugi profili, koji pružaju podršku u prihvaćanju inkontinencije i rješavanju iste. S obzirom na visoku životnu dob i prosječnu dob od 85 godina, vrlo značajan broj smještenih korisnika ima problem s nekom od vrsta inkontinencije. Dom osigurava svojim korisnicima pomagala dostupna na hrvatskom tržištu, a isto tako u zbrinjavanju ove problematike sudjeluje HZZO kroz liječnike različite specijalnosti i odobravanju potrebnih pomagala. Značajan dio rada usmjeren je na preveniranje kao odgađanje pogoršanja ove problematike.

Mr.sc. Jasminka Dlesk Božić, ravnateljica doma za starije osobe Maksimir izjavila je kako je od pokretanja ovog programa vježbanja, iskazan je veliki interes štićenika. Oformljene su tri grupe od 70 korisnika, odnosno zainteresiranih je bilo i znatno više ali nije bilo mogućnosti organiziranja većeg broja grupa. Na grupama su sudjelovale većinom žene, ali su se vježbanju priključili i muški članovi. Dlesk Božić je izjavila: „U planu je nastaviti s ovakvim programom vježbanja upravo kako bi ublažili postojeće inkontinencijske probleme korisnika Bali radili I na prevenciji ove poteškoće prema osobama koje okupljamo kroz Gerontološki centar Maksimir i Klub za starije osobe Maksimir”.

BODY TEHNIKA – UNIVERZALNE VJEŽBE ZA PRVE SIMPTOME INKONTINENCIJE

Čak 20% ženske i muške populacije starije od 40 godina suočava se s inkontinencijom. Osim prehrane, mnogi stručnjaci preporučuju tjelesnu aktivnost, tj. vježbe za jačanje mišića zdjeličnog dna kako bi se vratila kontrola nad mokraćnim mjehurom. Postoje univerzalne vježbe pod nazivom Body tehnika koje Hartmannovi stručnjaci preporučuju svakome tko osjeti simptome inkontinencije, a sve što je za njih potrebno jest stolica s naslonjačem ili pilates lopta. “Hartmann je ovom osvještavajućom pričom te zahvaljujući i prepoznavanju ravnateljice doma za starije osobe Maksimir pokazao korisnicima kako je zdjelično dno izuzetno bitno područje koje je vezano uz stopalo, emocije, kralježnicu i disanje te takav vitalan rad zdjeličnog dna može promijeniti kvalitetu života. Ponosna sam što je kuća Hartmann koja prodaje sve za inkontinencije prepoznala moju filozofiju body tehnike jer im je na taj način stalo da pomognu korisniku – vitalnost i zdravlje se može ponovno vratiti natrag“, izjavila je Ana Marija Jagodić Rukavina začetnica programa Body tehnike i vlasnica PBS centra sportske izvrsnosti koja je provela tromjesečni program vježbanja sa štićenicima doma za starije osobe Maksimir.

Može se reći da sveobuhvatno zdravlje i vitalnost čovjeka, a pogotovo žena, kreće iz zdjelice. Na satovima i radionicama body tehnike u umjerenom režimu vježbanja, zbog povoljnijih uvjeta cirkulacije, tijelo se reprogramira kroz razumijevanje fizičkog stanja u kojem se nalazi, a zatim osvještavanja i komunikacije po vertikalnim segmentima tijela. Pravilnim disanjem i aktivnim stabilizatorima potiče se samopouzdanje i pozitivan stav, nužno potrebni za oporavak.

PRAVILNA PREHRANA ZA BRZE I POZITIVNE PROMJENE

Iako mnogi povezuju pojavu inkontinencije sa starijom populacijom, s ovim se stanjem može suočiti bilo tko bilo kada. Neki od uzročnika inkontinencije dokazano su stres i prekomjerna težina, koji se uz pravilnu prehranu mogu uspješno regulirati. Zbog toga mnogi liječnici i stručnjaci naglašavaju izbjegavanje određenih namirnica koje pojačavaju stres i dovode do pretjerane tjelesne težine. Preporuča se smanjiti ili potpuno izbaciti konzumaciju kave, tamnih čajeva, gaziranih napitaka sa šećerom, crveno meso, ljutu hranu, alkohol i nikotin, tj. cigarete budući da doprinose visokoj razini stresa organizma. Osim toga, stavlja se naglasak i na negativan utjecaj rajčica, šećera i citrusnog voća.