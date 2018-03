Glazba koja nosi snažnu poruku, svemirski zvuk i besprijekorna izvedba u veličanstvenoj paradi hitova

U sklopu samostalne Us + Them turneje, 6. svibnja 2018. Roger Waters u Areni Zagreb izvest će pregršt dobro poznatih, uvijek aktualnih hitova iz njegovih slavnih dana s Pink Floydom te velike uspješnice njegove solo karijere, a predstavit će i brojeve s najnovijeg albuma Is This the Life We Really Want?

Očekuje nas eksplozivno srastanje zvuka i slike, doživljaj koji od riječi “koncert” bolje opisuje “spektakularno teatralno iskustvo”, svemirski zvuk i besprijekoran nastup, san na javi za obožavatelje, u kojem Rogers nanovo ispisuje dobro poznate note, spreman osvojiti nove generacije, zajedno s publikom udahnjujući novi život bezvremenskim hitovima.

Turneja je nazvana prema pjesmi Us and Them, s Pink Floydovog albuma The Dark Side of the Moon iz 1973., dok je službeni kum tog imena sami Barack Obama. Watersova odluka da izabere taj naslov proizlazi iz njegovih dobro poznatih aktivističkih poriva, vezujući se na govor bivšeg američkog predsjednika o imigracijskim reformama, i slaveći misao o tome kako nacionalizam ne bi trebao biti uspostavljen na temelju “nas i njih”, već na temelju jednakosti i zajedništva čitave nacije. Kreativni vizionar Roger Waters, veliki je vizionar i humanist i kada su društveno-političke prilike u pitanju, pa se tako ne libi na sav glas boriti za pravdu i humaniji svijet, koristivši svoju popularnost i doseg u plemenite svrhe.

Svaki Watersov koncert spektakularniji je od onog prethodnog, a turneja Us + Them, produkcije u vrijednosti od preko 4 milijuna dolara, već mjesecima trese naslovnice stranih medija koji za Watersove nastupe imaju samo riječi hvale. U susret željno iščekivanom povratku Rogera Watersa u Hrvatsku, u sklopu Us + Them svjetske turneje, uzbuđenje raste svakom viješću o rasprodanim koncertima diljem svijeta, a prema svemu sudeći isti će uspjeh postići i u Zagrebu.

Ne duljite više ni trena, ugrabite svoje ulaznice na vrijeme i budite dio veličanstvenog Us + Them showa kojim će genijalni Roger Waters uz pomoć dobrog starog rocka još jednom sjediniti nas i njih… Vidimo se u Areni Zagreb!

Ulaznice možete kupiti u sustavu Eventim i putem linka http://bit.ly/2xj6MZN

Za više informacija o događaju posjetite http://bit.ly/2EL3Rd3 i http://www.editus.hr/koncerti2018/.