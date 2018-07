Evo kako možete trgovati cijenom dionica Tesle

Tvrtka Tesla Motors osnovana je 2003. godine u namjeri da dokaže da električni automobili mogu biti bolji od onih koji rade na benzin. Vizija Elon Muska navodi ljude povjerovati da snovi mogu postati stvarnost. Sa fantastičnim ubrzanjem, nevjerovatnom snagom motora i pri tome bez emisije štetnih gasova, Teslini automobili nemaju pravu konkurenciju na tržištu. Sa svakom novom generacijom automobila povećava se pristupačnost široj grupi kupaca čime se polako ispunjava misija kompanije: ubrzanje procesa prelaska transporta na održive izvore energije.

Sve to utječe i na cijenu njegovih dionica, pa su u posljednjih 7 godina, dionice ove kompanije porasle više od 1100%, a od januara ove godine do danas preko 10%. Valja napomenuti i to da je cijena dionica Tesle od trenutka pojavljivanja na tržištu u lipnju 2010. do danas, porasla preko 2000%.

Gdje se trguje cijenom dionica Tesle?

Na svjetskoj burzi.

Svjetska burza je najveće financijsko tržište na kojem milijuni ljudi širom svijeta trguju online, putem svojih računala ili mobilnih telefona.

Svjetska burza je otvorena za trgovanje 24 sata dnevno, 5 dana u tjednu.

Trguje se cijenom dionica?

Da točno, cijenom. Na svjetskoj burzi ne trgujete fizički dionicama, već njihovom cijenom. To vam daje mogućnost, za razliku od drugih tržišta, da trgujete i kada cijena raste, ali i kada cijena pada, jednostavnim otvaranjem kupovne ili prodajne pozicije.

A kako se točno trguje?

Jednostavno. Na primjer, ukoliko je trenutačna cijena dionica Tesle $350, a očekujemo da će cijena porasti uslijed recimo novog Modela 3, kojeg ljudi pozitivno ocjenjuju, tada na platformi za trgovanje otvaramo kupovnu poziciju, klikom na KUPI. Ukoliko cijena poraste preko $350 osigurali smo potencijalni profit, a ukoliko cijena padne ispod $350, ostvarili smo gubitak.

Suprotno, ukoliko očekujemo da će cijena pasti ispod $350, tada otvaramo prodajnu poziciju, klikom na PRODAJ. Ukoliko cijena padne ispod $350, osigurali smo potencijalni profit, a ukoliko cijena poraste preko $350, ostvarili smo gubitak.

Što je potrebno da bismo krenuli sa trgovanjem?

Ne morate biti financijski stručnjak da bi trgovali na svjetskoj burzi, ali svakako trebate znati tehničke stvari poput toga kako pristupiti platformi za trgovanje, kako izabrati dionicu kojom želite trgovati, kako otvoriti poziciju za trgovanje i na kraju kako postaviti željeni profit i zaštititi se od gubitka.

Sve u jednom za vas je pripremila brokerska tvrtka Fortrade, u vidu besplatnog priručnika ’Trgovanje cijenom dionica za početnike’, koji možete preuzeti ovdje.

Priručnik je prilagođen apsolutnim početnicima i namjenjen svima koji se žele besplatno oprobati u trgovanju na svjetskoj burzi ili onima koji samo žele obogatiti svoje znanje.

Fortrade Ltd je autoriziran i reguliran u UK od strane FCA (Financial Conduct Authority) pod licencom broj 609970.

Ugovori za razliku u cijeni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na financijski leverage i nose visoku razinu rizika za Vaš kapital jer cijene mogu brzo postati nepovoljne za Vas. Možete izgubiti sva sredstva, no ne više nego što imate na računu za trgovanje. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i stoga morate biti sigurni da ste razumjeli rizike, a potražite i neovisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, tražbinu niti transakciju, gl

ede bilo kojega financijskog instrumenta. Fortrade ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu uporabu ovih komentara niti za posljedice koje iz toga mogu proisteći. Ne daje se nikakvo uvjeravanje niti jamstvo za točnost ili potpunost ovih podataka. Slijedom toga, svaka osoba koja postupi prema njima, radi to u potpunosti na vlastiti rizik.