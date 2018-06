Dr. Tamara Žaja Miličić otkriva tajnu holivudskog osmijeha

Što sve morate znati prije stavljanja ljuskica na zube?

Bijeli, savršeni zubi visoko su na estetskoj listi želja svakog pojedinca. No, neki put, koliko god se trudili – brinuli, četkali zube nakon svakog jela, masirali zubno meso, posjećivali stomatologa, ‘holivudski osmijeh’ nikako da postane naš. Rješenje za takve situacije dolazi u obliku popularnih keramičkih ljuskica. Težnju k savršenom osmijehu znanstvenici su opravdali u velikom broju istraživanja o faktorima koji dovode do uspjeha nekog pojedinca. No, neki put, bez obzira na količinu brige i truda koju posvetimo higijeni usne šupljine, krajnji rezultat nije onakav kakvog smo očekivali – još ljepši osmijeh.

Sitni estetski nedostaci na zubima mogu nam pokvariti cjelokupni dojam, a samim time utječu i na naše samopouzdanje. Kada radimo sve što trebamo i na ispravan način, želimo i rezultate koji prate trud, a keramičke ljuskice nam pomažu u tome – bezbolno i brzo,ističe dr.med.dent. Tamara Žaja Miličić, iz stomatološke poliklinike TIM DENT Miličić, jedna od vodećih specijalistica stomatološke protetike i estetske stomatologije.

Kako ‘funkcioniraju’ ljuskice?

Keramičke ljuskice stomatološki su nadomjestak, koji se postavlja na površinu zdravog zuba i u potpunosti može promijeniti oblik, boju, dužinu i širinu zuba. Kao takve odličan su izbor za sve osobe koje imaju puknuće na zubu, jedan ili više zubi tamnije nijanse, nepravilan oblik zuba, pa čak i sitne razmake među zubima ili samo žele promijeniti estetski izgled svojih zubi. Sam postupak je bezbolan i brz – potrebne su svega dvije posjete liječniku dentalne medicine. Ako brinete o brušenju zuba kao kod postavljanja krunice, za to nema straha kada su ljuskice u pitanju. Za njihovo postavljanje potrebno je odstraniti do 0,5 mm zubne cakline, što znači da prirodna struktura zuba ostaje skoro netaknuta. Također vas ne mora mučiti ni briga da će konačni dojam biti umjetan ili ‘plastičan’. Staklo-keramička ljuskica je svjetlopropusna, što znači da zubu daje sjaj isti kao kada svjetlo prođe kroz prirodnu caklinu i odbije se od unutarnje strukture zuba.

Jednom kada su ljuskice zacementirane, o njima se treba nastaviti brinuti kao i za vaše prirodne zube. Kvalitetnom brigom spriječit ćete potencijalna oštećenja i njihove naknadne zamjene, a svakodnevno pranje zubi (karijes ne može prodrijeti kroz keramički dio na prednjoj strani zuba, no može zahvatiti zub sa stražnje strane), čišćenje koncem, masiranje zubnog mesa i posjete stomatologu održat će vaše ljuskice kao novima desetak godina. No, ako ste dosad brinuli o svojim zubima na ispravan način, vjerujemo da ćete još više brinuti o svom novom ‘holivudskom osmijehu’.