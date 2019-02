WIENERBERGER BRICK AWARD 2020. – nagrada za kreativnost i inovaciju u arhitekturi

Arhitekti koji pomoću opeke stvaraju originalna arhitektonska rješenja imaju priliku sudjelovati na dodjeli nagrada Brick Award. Riječ je o nagradi koju Wienerberger organizira već deveti put za stvaralački iskorak u arhitekturi korištenja opeke. Arhitektima iz cijeloga svijeta koji prihvate izazov nudi se mogućnost da osvoje, ne samo prestižnu nagradu, već i novčani iznos. Inovacija, individualnost, kreativni koncept te funkcionalna izvedivost temeljna su načela prema kojima se određuju kriteriji dobitnika nagrade. Cilj ovakve manifestacije je inspiracija i motivacija arhitekata da istraže nove mogućnosti u pristupu gradnji glinenim materijalima.

Kandidati koji se prijave mogu se natjecati u pet kategorija u kojima se dodjeljuju nagrade: Feeling at home, Living together, Working together, Sharing public spaces i Building outside the box. Kategorije se odnose na zanimljive izvedbe arhitekture obiteljske kuće, višestambene zgrade, poslovnog prostora i funkcionalnog javnog objekta, a posljednja se kategorija oslanja na sposobnost razmišljanja izvan okvira u tehnologiji gradnje opekom. Osim što se u značajnom dijelu mora sastojati glinenog građevinskog materijala, projekt mora biti dovršen 2016. ili kasnije. Uz nagradu, odabranim će kandidatima biti dodijeljeni novčani iznosi od 7.000 eura za dobitnika glavne nagrade te 5.000 eura za svakog od preostala četiri pobjednika iz ostalih kategorija.

Category Winner 2018 Feeling at Home Atlas House, The Netherlands Grand Prize Winner & Category Winner 2018 Living Together Westkaai towers 5 & 6, Belgium Category Winner 2018 Working Together Terra Cotta Studio, Vietnam Photo: Oki Hiroyuki Category Winner 2018 Building outside the Box Värtan Bioenergy CHP-plant, Sweden Grand Prize Winner & Category Winner 2018 Sharing Public Spaces Kunstmuseum Basel, Switzerland Special Prize Winner San Bernardo Chapel, Argentina 2018 Category Sharing public spaces Special Prize Winner The Old Church of Vilanova de la Barca, Spain 2018 Category Building outside the box

Proteklih godina u nagradnom su natječaju sudjelovali arhitekti iz cijeloga svijeta, koji su svojim originalnim građevinskim rješenjima pokazali kako primjena opeke u arhitekturi može biti uzbudljiva i moderna. O kakvom se natječaju radi najbolje ilustrira činjenica da je na posljednjoj dodjeli nagrada sudjelovalo gotovo 600 projekata iz više od 50 zemalja svijeta. Predstavljajući svoje hrabre arhitektonske radove, sudionici natječaja doprinijeli su konceptu održive gradnje i energetske učinkovitosti te pomakli granice suvremene arhitekture. Iako je austrijska tvrtka Wienerberger AG domaćin u organizaciji svečane međunarodne dodjele nagrade, sama nagrada je neovisna, što znači da korištenje Wienerberger proizvoda nije presudan faktor za sudjelovanje u natječaju.

KAKO SE PRIJAVITI:

Arhitekti, međunarodni kritičari arhitekture i novinari mogu prijaviti svoje projekte od 7. siječnja do 9. travnja 2019. Nakon podnošenja prijava, stručni žiri koji se sastoji od novinara i kritičara iz područja arhitekture odabrat će 50 projekata među kojima će međunarodni žiri arhitekata odabrati pet pobjednika iz pojedinih kategorija, kao i dobitnika Glavne nagrade. Svi nominirani projekti bit će objavljeni u publikaciji Brick20 u proljeće 2020. godine.

Više informacija o projektu, kao i detalji o načinima prijave nalaze se na internetskoj stranici: https://wienerberger.hr/brick-award

ŽELITE BRICK BOOK 18?

Dodatna vrijednost ove dugogodišnje manifestacije je arhitektonska publikacija Brick Book koja izlazi svake dvije godine i predstavlja godišnjak 50 projekata nominiranih za nagradu Brick Award. Knjiga je upotpunjena vrhunskim tekstovima renomiranih novinara i fascinantnim fotografijama te zaista pruža inspiraciju svima koji se bave ovom strukom. Zato iz Wienerbergera pozivaju arhitekte, koji rade na zanimljivim projektima na kojima mogu ostvariti zajedničku suradnju, da im pošalju svoje radove i osvoje Brick Book 18.

Više informacija potražite na: https://wienerberger.hr/vijesti/knjiga-brick-book